Conforme a los criterios de Saber más

Al menos 71 personas fueron detenidas durante la madrugada de este miércoles, en una operación de la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Fiscalía contra presuntos dirigentes y militantes del grupo terrorista Sendero Luminoso.

La información fue confirmada por el comandante general de la PNP, César Cervantes, quien dijo que esta operación se concretó luego de un prolongado trabajo de inteligencia.

“Este ha sido un trabajo de inteligencia de largo aliento, coordinado entre la PNP y la Fiscalía”, remarcó Cervantes.

En tanto, el Ministerio del Interior (Mininter) especificó que se “emplearon pacientemente, por cinco años, las técnicas especiales de investigación como el levantamiento del secreto de las comunicaciones, agentes encubiertos, videovigilancia y seguimiento”.

El Mininter detalló que entre los detenidos hay miembros de los autodenominados Ejército Guerrillero Popular, Frente Único y Movadef, así como dirigentes que fueron excarcelados tras haber cumplido prisión por su militancia en el grupo terrorista, que asoló al país en las dos últimas décadas del siglo XX.

La operación, en la que participaron 1.200 agentes de la PNP y 98 Fiscales, fue dirigida por la Dirección contra el Terrorismo (Dircote) y la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía, con apoyo de la Dirección de Inteligencia del Ejército del Perú y la Tercera Fiscalía Penal Supraprovincial.

Policía capturó esta madrugada en megaoperativo a al menos 70 personas vinculadas a Sendero Luminoso y Movadef. (Foto: PNP)

¿Qué es el Movadef?

Esta organización fue fundada el 20 de noviembre del 2009 con su Comité Nacional, integrado por 11 personas, de las cuales 7 habían sido sentenciadas por terrorismo. Los rostros más visibles de la organización son los abogados Alfredo Crespo y Manuel Fajardo.

En una audiencia del juicio al terrorista “Artemio”, el comandante de la policía Harvey Colchado dijo que el senderista participó en la conformación del Movadef. Colchado aseguró que durante las interceptaciones telefónicas que le hicieron a “Artemio” este coordinaba el envío de representantes para reunirse con Elena Iparraguirre para saber qué acciones debían realizar para conformar ese movimiento.

En el año 2010, Manuel Fajardo advirtió que lo suyo es el “comunismo sin armas” y que las balas quedaron en el pasado. Eran los tensos minutos finales de la presentación del Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef) en Huamanga, Ayacucho.

Fajardo, después contestó una pregunta más: “¿qué significa el símbolo del Movadef?”. Miró la figura y comentó que los cerros y el sol rojos representan al país y sus problemas. De la trocha amarilla que se ve en la parte inferior, dijo que es “un esperanzador camino iluminado”. Alguien repreguntó: “¿O sea, un sendero luminoso?”. Fajardo alzó la voz: “Interprételo como guste”, dijo levantándose de una silla. Golpeó la mesa que tenía delante, y se fue.

El Comercio estuvo esa mañana de junio del 2010 en Huamanga y registró, además, el homenaje en el cementerio de la ciudad a líderes sindicales fallecidos; lo encabezaron Fajardo, entonces secretario general del Movadef, y el dirigente Cleto Falcón.

En el 2011, Movadef buscó inscribirse como partido político ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), pero su pedido fue rechazado. La razón principal fue que se basan en el principio del “marxismo-leninismo-maoismo pensamiento ‘Gonzalo’” y planteaban la amnistía general para los miembros de Sendero Luminoso y su cabecilla máximo, Abimael Guzmán.

En el año 2017, el entonces ministro del Interior, Carlos Basombrío, dijo que existían pruebas suficientes para determinar que Abimael Guzmán dirige este grupo desde la prisión de la Base Naval.

Operación Perseo

En abril del 2014, Alfredo Crespo y Manuel Fajardo, fueron detenidos por la Policía Nacional, por ser presuntos autores del delito de terrorismo, y financiamiento al terrorismo con dinero proveniente del narcotráfico.

Las capturas se realizaron en el marco de una intervención policial realizada tanto en Lima como en Puno y que fue coordinada con el Ministerio Público, dentro del marco de la operación Perseo 2014.Junto a los dirigentes se detuvo a otras 24 personas.

El abogado de Abimael Guzmán, Alfredo Crespo, fue uno de los capturados durante la operación Perseo, que se realizó en el 2014 en diversas regiones del país. (Foto: USI)

Estos fueron los detenidos durante la Operación Perseo.

La operación estuvo a cargo de la Brigada Especial de Inteligencia, conformada por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, que también contó con la participación del Ministerio Público, el Poder Judicial y las Procuradurías Públicas contra el Tráfico Ilícito de Drogas y contra el Terrorismo.

En la operación participaron más de 300 efectivos de la Policía Nacional (Dircote, Dirandro, Dirincri e Inteligencia) y de las Fuerzas Armadas, 47 fiscales, además de procuradores y abogados del Ministerio del Interior.

La operación también incluyó el registro en las celdas de los integrantes de la cúpula de Sendero Luminoso que están recluidos tanto en la Base Naval del Callao (Abimael Guzmán Reynoso y Florindo Eleuterio Flores Hala ‘Artemio’), así como en el Penal de Mujeres de Chorrillos y en el Penal Ancón I.

Organismos de fachada

Desde que Alfredo Crespo y Manuel Fajardo, abogados de Abimael Guzmán, crearon el Movadef en el 2009, la Dirección contra el Terrorismo de la Policía Nacional (Dircote) advirtió que la consigna de este grupo integrado por senderistas liberados y por sus simpatizantes era infiltrarse en diversos movimientos regionales para azuzar conflictos sociales e incursionar en la política reivindicando la ideología terrorista denominada ‘pensamiento Gonzalo’.

Al no lograrlo con el Movadef, crearon el Frente de Unidad y Defensa del Pueblo Peruano (Fudepp). Pese al cambio de nombre, se identificó que Crespo y Fajardo eran sus impulsores.

(Foto: Archivo GEC)

Un informe de este Diario, elaborado en 2017, señala que el organismo de fachada senderista que existe desde los 80 es la Asociación de Abogados Democráticos, dedicada a la defensa de terroristas sentenciados. Fuentes de la Dircote informaron en ese entonces que dicha asociación ha cambiado de nombre y ahora se llama Ratio Iuris, “para sonar como un grupo dedicado al derecho”.

Gráfica tomada del informe: "Los tentáculos de Sendero: identifican a 34 colectivos vinculados al grupo terrorista". Fue elaborada en el año 2017. (El Comercio).

Otra mutación que han tenido, indicaron en el 2017 las fuentes de la Dircote a El Comercio, es el cambio de nombre de las ‘escuelas populares’ por ‘talleres políticos’.

Muestra de ello es un video en el que aparece Manuel Fajardo impartiendo una charla en Villa El Salvador. En ella cuestiona el hecho de que muchos de los que denomina “presos políticos” (terroristas en prisión) cumplan en promedio condenas de 25 años de cárcel. “¿Por qué? ¿Por el delito de haberse sublevado para transformar la sociedad peruana?”, cuestiona Fajardo.

Fajardo falleció en junio de 2018. El abogado murió antes de que comenzara el juicio del caso Perseo, en el que la Fiscalía pedía 25 años de prisión contra él por presunta apología al terrorismo junto a otros dirigentes del Movadef.

Operativo Olimpo 2020

Para Milko Ruiz, procurador antiterrorista, se trata de un golpe importante y duro al Movadef, que vendría a ser un segundo golpe después del operativo Perseo, en el 2014. “El operativo acredita y vuelve a reforzar y demostrar que el Movadef es parte de Sendero Luminoso y que sus militantes integran un a organización terrorista”, subraya Ruiz.

“El operativo es un claro mensaje de que estas organizaciones de fachada de senderistas y terroristas van seguir siendo detenidas hasta lograr que sean desactivadas”, agrega el procurador.

Ruiz indica que se encuentran realizando coordinaciones para las investigaciones que se darán el 15 días y que confía que el Poder Judicial dictará el auto apertorio de instrucción de procesamiento contra todos los detenidos y su correspondiente prisión preventiva.

“Estos grupos vienen generando mucha inestabilidad y también tratando de adoctrinar a jóvenes simulando que están yendo por el lado democrático, por el lado de la libertad de ideas. Hecho que obviamente rechazamos porque ellos siguen pregonando la idea del marxismo, leninismo, maoísmo, pensamiento Gonzalo”

Pedro Yaranga, especialista en temas de narcotráfico y terrorismo, señala por su parte que el Mininsterio del Interior “se equivoca” al indicar que con este operativo se demuestra que el Movadef es parte integrante de la estructura de Sendero Luminoso, porque eso ya se demostró con la Operación Perseo en el 2014.

“Luego de una minuciosa investigación de la Dircote se lleva corroborar que Movadef es una organización de puño y letra de Abimael Guzmán. Todos los documentos fueron recabados en las celdas y en las viviendas de sus abogados y otros integrantes de alto nivel. Se comprobaron todos los pasos que se han seguido para la constitución de esta organización”, indica Yaranga.

“Lo importante de esta operación es que se han recabado bastantes documentos que van a revelar qué es lo que han estado haciendo estos organismos de fachada, cómo se han estado generando las infiltraciones que han hecho en otras instituciones y organismos, porque la intensión de Guzmán es estar en todas las protestas a nivel nacional, sea cual fuere”, agrega.

Yaranga indica que hay personas que todavía no han sido detenidas. “Por ejemplo, Crespo no ha sido detenido porque, tal como el revela en su cuenta de Facebook, no se encontraba en su casa, estaba en su estudio.

¡DENUNCIA PÚBLICA! El día de hoy en horas de la madrugada la policía política del Estado Peruano, la DIRCOTE ha allanado... Publicado por Alfredo Crespo Bragayrac em Quarta-feira, 2 de dezembro de 2020

“En esta operación se detuvo a personas que ya habían sido detenidas en el 2014. Además, se cree que en Olimpo 2020 también se ha capturado a integrantes del ala radical del Movadef: que es el grupo Proseguir, anteriormente se pensaba que eran los Quispe Palomino, porque continúan levantándose en armas, pero luego de la operación Perseo, los documentos revelaron que el grupo Proseguir representa la línea dura dentro del Movadef y que no descartan retomar las armas”, dice Yaranga.

Operativo Olimpo. Exteriores de la casa de Alfredro Crespo. (Foto: César Grados/@photo.gec)

Operativo Olimpo. Exteriores de la casa de Alfredro Crespo. (Foto: César Grados/@photo.gec)

Operativo Olimpo. Exteriores de la casa de Alfredro Crespo. (Foto: César Grados/@photo.gec).

Sobre los organismos de fachada, Yaranga indica que se desconoce cuántos son en realidad, pero lo que sí se sabe es que se han infiltrado en clubes de madres, de grupos de estudiantes, en las diversas organizaciones de barriadas y a nivel nacional.

El especialista dice que dentro de Fudepp se han organizado otros grupos de fachada. “Habría que determinar cuántos son hasta la fecha y qué papeles están cumpliendo, probablemente el rol principal sea estar en las protestas, incitar los ataques a la policía, esos son sus papeles en todas las protestas”.

“Abimael Guzmán sigue siendo ‘la mente brillante’ de esta organización, es el hombre que dirige desde el penal. ¿Quiénes sacan esta información del penal? Lo más probable es que los abogados estén involucrados”, añade.

“Este debilitamiento de la policía para ellos es una gran oportunidad, porque ellos se suman a todos los requerimientos, a todas las protestas. Que la policía esté moralmente golpeada, eso lo van a aprovechar hasta el final. Dependerá del Ministerio Público que estas personas no salgan libres, deben demostrar qué papel cumplía cada una de ellas”, dice.

¿Hay relación entre el Movadef y los narcoterroristas del VRAEM?

Según Pedro Yaranga, eso todavía no se ha demostrado. “Lo que hay es una relación con la línea Proseguir, que no son los Quispe Palomino; sino integrantes del ala dura del Movadef, aquellos que ni siquiera están de acuerdo con las elecciones”.

“Existe un grupo dentro del mismo Movadef que se denomina línea Proseguir, llamada también como la línea dura. Ellos se oponen a participar en las elecciones, y no descartan de retomar las armas; es decir siguen la línea primigenia de Abimael Guzmán”, concluye.

VIDEO RECOMENDADO

SMP: vecinos reclaman a autoridades ediles tras la muerte de un menor por caída de un arco

TE PUEDE INTERESAR

Metropolitano vuelve a operar con el 100% de la flota vehicular | VIDEO

Rubén Vargas: La carta de renuncia de un ministro siempre está en el escritorio del presidente

Generación del Bicentenario: la historia de un ‘hashtag’ a través de los días más intensos de las protestas ciudadanas

PNP sobre muertes de Jack y Bryan: el Mininter está a cargo de la investigación administrativa

Un niño de 10 años falleció tras caerle un arco de fútbol en la cabeza