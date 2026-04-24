Resumen

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El proceso electoral para elegir a los gobernadores regionales y alcaldes municipales se realizará el próximo 4 de octubre. Foto: Andina/composición GEC
El proceso electoral para elegir a los gobernadores regionales y alcaldes municipales se realizará el próximo 4 de octubre. Foto: Andina/composición GEC
Por Redacción EC

En el marco de las próximas Elecciones Regionales y Municipales 2026, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) publicó la versión inicial del padrón electoral, para que los ciudadanos puedan verificar sus datos, y presentar tachas y reclamos.

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