En el marco de las próximas Elecciones Regionales y Municipales 2026, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) publicó la versión inicial del padrón electoral, para que los ciudadanos puedan verificar sus datos, y presentar tachas y reclamos.

El Reniec ha publicado la lista de 26 millones de peruanos que, el próximo 4 de octubre, elegirán a sus representantes regionales y municipales.

La publicación del padrón estará habilitada desde este 22 al 26 de abril, en cumplimiento al artículo 198 de la Ley Orgánica de Elecciones (Ley 26859).

Para ingresar a la lista de manera virtual, puedes ingresar al sistema de la Reniec, o dar clic en este enlace. Además, también estará publicada de forma física en distintos espacios públicos de 404 distritos de 22 departamentos del país.

El 14 de octubre se cierra el Padrón Electoral. Foto: difusión.

La Reniec aseguró que los ciudadanos que estarían hábiles para votar en las Elecciones Regionales y Municipales son 26 353 329 electores, de los cuales 13 235 796 son mujeres y 13 117 533 son hombres.

¿Por qué se publica un padrón inicial?

La normativa peruana exige que la Reniec publique las listas del padrón inicial en lugares visibles. Este paso es importante porque promueve, de manera previa, la transparencia y la participación de la ciudadanía.

El padrón inicial permite que cada ciudadano pueda ver su información como DNI, nombres completos, dirección y grupo de votación.

¿Qué casos aplican para presentar una tacha o reclamo?

Luego de que los electores revisen sus datos en las listas publicadas, puede presentar tachas o reclamos. Por ejemplo, si no se ha registrado en la Reniec el fallecimiento de una persona, se puede solicitar una tacha para su retiro del padrón.

“También podría darse el caso de una persona recluida en un centro penitenciario y que no debería figurar en el padrón”, precisó la entidad.

Algunos datos sensibles de la ciudadanía no deben ser publicadas, según la Ley de Protección de Datos Personales. Foto: Reniec

Los reclamos se realizan a través de la mesa de parte virtual. Para ello, necesitan descargar el formulario correspondiente disponible en la página y luego ingresarlo en la Mesa de Partes Virtual del Reniec, así como en las agencias del Reniec de manera física.

Luego de que se cumpla el plazo de publicación, el Reniec entra en la etapa de procesamiento de los reclamos y las tachas presentadas, para luego remitir el Padrón Electoral Preliminar al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en un plazo no mayor al 7 de mayo y deberá ser aprobado por el JNE hasta el 6 de junio.