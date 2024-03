En el distrito de San Juan de Lurigancho, extorsionadores exigen a la dueña de un restaurante de la selva, la suma de S/ 10 mil o atentarán contra la vida de su familia.

América Noticias indicó que la mujer recibe estas amenazas desde hace tres semanas. Ella teme por su vida.

“Por motivos de seguridad estamos pidiendo 10 mil soles, acá nosotros sabemos todos sus movimientos. Donde estudian sus hijos, donde están ubicados sus negocios. Si no responde mi mensaje tomaremos represalias, recuerde que la familia vale más que el dinero”, indica una de las amenazas.

Además, en uno de los videos enviados por los delincuentes se ven armas de fuego y artefactos explosivos.

“Tengo mis hijos pequeños, si me pasa algo qué será de ellos. A mi WhatsApp me escriben todos los días, tengo miedo. Ayer cerré el local porque me siguen llegando los mensajes. Saben todos mi movimientos”, señaló al matinal.

MIRA AQUÍ | Terrorista iraní que planeaba matar en el Perú a empresario israelí: todo lo que se sabe

A pesar de haber realizado la denuncia en la comisaría de Mariscal Cáceres, la afectada dijo que sigue recibiendo amenazas de extorsión.