Resumen

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La biblioteca es el resultado de un trabajo conjunto con la propia comunidad y aliados como la UGEL y la Municipalidad Provincial de Ramón Castilla.
La biblioteca es el resultado de un trabajo conjunto con la propia comunidad y aliados como la UGEL y la Municipalidad Provincial de Ramón Castilla.
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En un esfuerzo por descentralizar la cultura y fortalecer la presencia del Estado en las zonas más vulnerables del país, la Biblioteca Nacional del Perú (BNP) inauguró en el centro poblado de Nueva Galilea (provincia de Ramón Castilla, región Loreto) su primera biblioteca nativa en la Amazonía peruana.

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