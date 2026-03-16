En un esfuerzo por descentralizar la cultura y fortalecer la presencia del Estado en las zonas más vulnerables del país, la Biblioteca Nacional del Perú (BNP) inauguró en el centro poblado de Nueva Galilea (provincia de Ramón Castilla, región Loreto) su primera biblioteca nativa en la Amazonía peruana.

El espacio es una moderna maloca –construida en conjunto con la propia comunidad– que cuenta con libros en lenguas originarias para todas las edades, mobiliario con luces led, wifi, espacio multimedia, computadoras, audiolibros y hasta enfriadores de aire para hacer más acogedor el ambiente, en una zona donde subsiste la carencia de servicios básicos y la conectividad a internet es precaria.

Asimismo, ubicada estratégicamente al costado de la escuela, la biblioteca servirá como un complemento ideal para los docentes y estudiantes, ya que podrán disponer libremente del espacio y sus recursos para el desarrollo de sus clases. Este hecho marca un hito histórico en la gestión cultural y educativa del país, al establecer un servicio de alta calidad en un territorio de frontera donde se vive en situación de aislamiento.

Denominada con el nombre “Caurë”, que en lengua ticuna significa ave páucar (especie endémica de la zona que repite múltiples sonidos), esta biblioteca es el resultado de un trabajo conjunto con la propia comunidad y aliados como la UGEL y la Municipalidad Provincial de Ramón Castilla. Asimismo, beneficiará a estudiantes de otras comunidades aledañas como Cahuide, San José de Yanayacu y Cushillococha, quienes participaron en la inauguración.

“Este nuevo espacio cultural es un bastión del conocimiento y la información, forjado con y para la gente de la comunidad, donde se armoniza la tradición y la modernidad, porque la lectura y el acceso cultural debe ser un derecho para todos”, resaltó el jefe institucional de la BNP, Juan Yangali Quintanilla.

Democratizando el conocimiento

La importancia de esta intervención radica en las brechas sociales que enfrenta el Perú en zonas nativas y rurales. Según cifras oficiales, solo el 3% de la población de estas zonas accede a servicios bibliotecarios, en territorios aislados donde la pobreza alcanza el 39.8%.

Ante este panorama, la biblioteca pública de Nueva Galilea surge como un motor de transformación social y una herramienta clave para combatir la exclusión en comunidades que, por décadas, han permanecido al margen de los servicios culturales estatales.

Identidad ticuna y enfoque intercultural

Nueva Galilea es un territorio con presencia predominante del pueblo indígena Ticuna y cuenta con una población mayoritariamente joven. Por ello, la biblioteca ha sido diseñada con un enfoque intercultural y bilingüe, convirtiéndose en un espacio de cohesión social para niños y adolescentes, quienes representan el sector más dinámico de la comunidad.

El nuevo espacio cuenta con una dotación de más de 1000 libros, que incluyen desde libros regionales hasta literatura clásica y textos de estimulación temprana y sistemas móviles. Además, la infraestructura está equipada con materiales de psicomotricidad para la primera infancia.

Hacia una Red Nacional de Bibliotecas Rurales

Durante la ceremonia, el jefe institucional de la BNP destacó que esta es la segunda biblioteca de un ambicioso proyecto nacional. “Tras el éxito de la primera biblioteca rural en la comunidad de Chonta (Huancavelica), Nueva Galilea se une hoy a la Red Nacional de Bibliotecas Rurales que implementaremos en comunidades campesinas y nativas del Perú profundo”, afirmó Juan Yangali.