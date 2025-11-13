Para conocer si un equipo móvil no está registrado en la Lista Blanca del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Renteseg), el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) ha implementado la herramienta digital “Checa si tu cel no está registrado” ( https://checacelnoregistrado.osiptel.gob.pe/ ).

MIRA AQUÍ: La Muralla de Chuquitanta: la aterradora zona de ajusticiamiento criminal de Lima y que acumula seis crímenes en solo un mes

Accediendo a esta herramienta, los usuarios podrán conocer si el equipo asociado a su servicio móvil no está registrado en la lista de celulares válidos (Lista Blanca), a fin de tomar acciones y evitar un futuro bloqueo.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

¿Cómo funciona?

Luego de ingresar a la plataforma, los interesados deberán colocar los datos solicitados: tipo y número de documento legal de identidad del titular del servicio, así como el número de servicio móvil. Una vez validada la información, la herramienta indicará si el número móvil consultado tiene equipos vinculados pendientes de registrar.

Si la consulta no arroja ninguna información, quiere decir que el servicio móvil consultado no tiene celulares pendientes de registrar en la lista de equipos válidos para operar en el Perú.

Pero si, tras la consulta, se identifica un equipo sin registrar, se mostrará su código IMEI, omitiendo los primeros 12 dígitos, dejando a la vista solo los últimos 3 dígitos, además de la marca y modelo, a fin de que el usuario pueda reconocerlo y tome las acciones correspondientes. Es importante recordar que para conocer el código IMEI del equipo, el usuario puede marcar *#06#.

LEE AQUÍ: Más de 160 cuentas de Marketplace venden datos personales verificados y reales desde 10 soles

¿Qué hacer si identifican un equipo sin registrar?

Si el equipo fue adquirido en el país, el usuario deberá exigir a la empresa que le vendió el dispositivo su incorporación al Registro de Equipos Terminales Móviles Importados, Ensamblados o Fabricados en el País (RETMIEF), sistema implementado por el OSIPTEL para que solo los importadores registren los equipos móviles que ingresen al país.

Si el equipo se adquirió en el extranjero, para uso personal, el interesado deberá acudir a la empresa operadora que le brinda el servicio móvil para registrarlo, previa verificación del código IMEI y el llenado de una declaración jurada simple. El trámite es gratuito.