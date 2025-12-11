Con el objetivo de prevenir accidentes durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, la Diris Lima Sur, del Ministerio de Salud, recordó a la ciudadanía los principales riesgos asociados al uso de pirotécnicos y brindó recomendaciones para proteger a las familias, especialmente a niñas, niños, adolescentes y mascotas.

La institución advirtió que cada fin de año aumentan las atenciones por quemaduras, intoxicaciones, lesiones graves en manos y ojos, y casos de mutilación causados por la manipulación de artefactos explosivos. Por ello, reiteró que lo más seguro es evitar el uso de cualquier tipo de pirotecnia.

La bióloga Erika Pereda, coordinadora de la Estrategia de Metales Pesados de Diris Lima Sur, explicó que incluso los productos con autorización contienen metales pesados, como aluminio y plomo, que se liberan al aire con cada detonación. Indicó que estas partículas pueden ser inhaladas y causar irritaciones, daños neurológicos y, a largo plazo, enfermedades severas irreversibles.

“Aunque parezcan inofensivos, todos estos artefactos emiten sustancias tóxicas. Lo más seguro siempre será no usarlos”, recomendó la especialista.

El especialista en emergencias Hermes Rodríguez recordó la importancia de actuar con rapidez ante cualquier accidente. Señaló que, si una persona sufre una herida grave o mutilación, se debe cubrir la zona con un polo limpio o una barrera improvisada y trasladarla de inmediato a un establecimiento de salud.

En caso de quemaduras, recomendó usar solo agua de caño a temperatura ambiente, evitando el agua muy fría o congelada. Si una esquirla ingresa al ojo, se deben vendar ambos ojos y buscar atención urgente. Cualquier área afectada debe mantenerse protegida durante el traslado para evitar complicaciones.

Asimismo, la Diris Lima Sur alertó sobre el impacto del ruido de los pirotécnicos en las mascotas. El médico veterinario Rodolfo Zurita recomendó preparar un espacio seguro en casa con mantas, cama y objetos con el olor de sus dueños, además de colocar música que ayude a disminuir la percepción del ruido. También sugirió el uso de algodón en las orejas y técnicas como el vendaje compresivo, que genera sensación de contención y reduce la ansiedad.

Finalmente, la institución hizo un llamado a las familias para priorizar actividades seguras y libres de explosivos. La prevención, destacó, es la mejor herramienta para asegurar que estas fiestas se celebren sin accidentes y en un entorno de cuidado para personas y animales.