El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que Lima y el Callao registrarán un incremento de la temperatura diurna y de la velocidad del viento este fin de semana de las Elecciones Generales 2026.

En la capital este 11 y 12 de abril, las temperaturas máximas oscilarán entre los 26 °C y 31 °C durante el fin de semana.

Los distritos cercanos al litoral, como Magdalena y el Callao, registrarán valores entre los 26 °C y 27 °C, mientras que las zonas de Lima este, como La Molina y San Juan de Lurigancho, alcanzarán los 31 °C.

Para el Callao, se prevé un clima fresco con presencia de neblina matinal entre las 07:00 y las 09:00 horas. Sin embargo, la nubosidad disminuirá hacia el mediodía, lo que generará altos niveles de radiación ultravioleta y una mayor sensación térmica en las colas de votación.

Senamhi activó un aviso de nivel amarillo por el incremento de la velocidad del viento en la costa desde el sábado 11. En la zona central, se esperan ráfagas de hasta 34 kilómetros por hora, lo que podría provocar levantamiento de polvo y la reducción de la visibilidad horizontal en algunos sectores.

Hacia la tarde del domingo, el pronóstico indica un cambio en las condiciones meteorológicas a partir de las 17:00 horas. Se espera un aumento de la cobertura nubosa y la posible ocurrencia de lloviznas ligeras y dispersas en los distritos costeros, acompañadas de vientos provenientes del mar.