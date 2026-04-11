Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Senamhi advierte: el calor aumentará en la costa el fin de semana de elecciones (Foto: Andina)
Senamhi advierte: el calor aumentará en la costa el fin de semana de elecciones (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que Lima y el Callao registrarán un incremento de la temperatura diurna y de la velocidad del viento este fin de semana de las Elecciones Generales 2026.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.