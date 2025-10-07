La feria informativa sobre el Expo Exterior Perú 2025 se llevará a cabo este jueves 16 de octubre, de 2:00 p.m. a 8:00 p.m., en Casa Andina Premium, ubicada en avenida La Paz 463, en el distrito de Miraflores.

El ingreso es gratuito con registro previo en la web oficial del evento: https://landing.bluestudies.com/expo-exterior-2025. La actividad es apoyada por la embajada de Australia en el Perú.

En el evento estará presente la University of Newcastle, una de las instituciones australianas más reconocidas y que han logrado colocar estudiantes que han ocupado cargos importantes en la política en Australia y diferentes países.

Esta actividad trae consigo oportunidades concretas: una beca del 25% en matrícula, alojamiento gratuito durante el primer periodo académico y un curso complementario de inglés de 60 horas para los estudiantes que aún no cuentan con nivel de inglés necesario para determinados programas.

Este apoyo cubre parte de la matrícula, los gastos iniciales de vivienda y clases adicionales de inglés. Se trata de una ventaja importante en un contexto donde el costo de estudiar en el exterior es uno de los mayores retos para las familias.

Sus áreas de mayor atractivo para los peruanos incluyen ingeniería, negocios, ciencias de la salud y tecnología de la información, sectores con alta demanda laboral en Australia y opciones sólidas de trabajo post-estudios.

La institución ha sido reconocida en los principales rankings internacionales por la excelencia académica en diversas disciplinas. Destacó en el Top 50 mundial en Ingeniería de Automatización y Control y Enfermería.

Asimismo, se ubica en el Top 150 en áreas como Educación, Salud Pública, Arquitectura y Deportes. En el Top 200 figuran Ciencias Ambientales, Administración, Derecho, Turismo y Psicología. Finalmente, alcanzó el Top 250 en Ingeniería Química e Ingeniería.