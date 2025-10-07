A la altura de los paraderos Palao, óvalo Habich y puente de la Municipalidad de San Martín de Porres, se reporta alta congestión vehicular y presencia de vehículos de transporte público, privado y motorizado tras el paro de transportistas que se llevó a cabo ayer, lunes 6 de octubre, en contra de la delincuencia y extorsión.

Más temprano, en esta misma parte de Lima Norte, diversas empresas de transporte urbano formal bloquearon con buses lo que generó un tráfico pesado.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Decenas de vehículos estuvieron varados desde Los Olivos sin poder avanzar, mientras la Policía Nacional del Perú (PNP) cerró la vía para impedir el paso de los manifestantes hacia el Centro de Lima.

En tanto, los choferes aseguraron que su objetivo era llegar al Congreso de la República para exigir medidas concretas contra la delincuencia.

“El viernes balearon al chofer de El Rápido, el sábado al de Lipeza y ayer al de Santa Catalina”, denunció uno de ellos a Buenos Días Perú.

Transportistas se reunen en el Congreso

Ayer por la noche, la Comisión de Transportes y Comunicaciones, que preside el congresista Juan Carlos Mori Celis (AP), atendió el informe de los gremios del sector respecto a la problemática que actualmente enfrentan ante el incremento de la criminalidad y la inseguridad ciudadana en el país.

Entre los representantes de los gremios de transportistas se presentaron el director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte, Martín Ojeda; el presidente de la Asociación Nacional de Conductores del Perú, Miguel Ángel Palomino Pedraza; y el gerente general de la Asociación de Concesionarios de Transporte Urbano, Ángel Mendoza Aguirre.

Según cifras del Sistema de Denuncias Policiales (Sidpol) de la Policía Nacional del Perú (PNP) en los últimos meses del presente año se han registrado 18 mil 385 denuncias por extorsión, cifra que representa el incremento del 29.3 por ciento respecto del mismo periodo en el año 2024.