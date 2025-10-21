Australia se consolida como uno de los destinos educativos y laborales más atractivos para los jóvenes peruanos. Así lo destacó la embajadora de Australia en Perú, Maree Ringland.

Según datos de dicha embajada, más de 2.000 estudiantes peruanos cursan actualmente estudios en Australia. Además, 24 becarios de Pronabec eligieron ese país para estudiar en 2025, una de las cifras más altas en los últimos años.

“A pesar de la distancia, Australia atrae cada vez a más jóvenes peruanos interesados en estudiar en el exterior. Muchos se inspiran en las experiencias de amigos o familiares, mientras otros descubren una combinación ideal entre calidad educativa y calidad de vida”, afirmó Ringland.

Destacó que durante la feria Expo Exterior Perú 2025, los jóvenes interesados pudieron conocer directamente la oferta académica de universidades australianas, recibir orientación sobre procesos de postulación, becas y requisitos de visa.

Añadió que, un ejemplo reciente es la beca impulsada por la Universidad de Newcastle, en colaboración con ALABC (el Consejo de Negocios Australia – Latinoamérica), destinada a mujeres latinoamericanas en carreras STEM.

Oportunidad laboral

Ringland refirió que los graduados internacionales pueden trabajar hasta dos años en Australia tras finalizar sus estudios -y hasta tres años si lo hacen en zonas regionales-, lo que amplía sus oportunidades de inserción laboral.

En sectores como la minería, los salarios promedio oscilan entre 80.000 y 100.000 dólares australianos anuales, y pueden llegar hasta 160.000 dólares con experiencia.

Requisitos para estudiar en Australia

En esa línea, la embajadora Ringland aconsejó a los jóvenes peruanos preparar bien su nivel de inglés y consultar la plataforma oficial www.studyaustralia.gov.au, que ofrece herramientas como un chat con exalumnos, calculadora de costos de vida y orientación sobre carreras.

También recomendó contar con el apoyo de agentes educativos certificados y recordó que los títulos de 35 universidades australianas son reconocidos en el Perú.

“Australia acoge a estudiantes de todo el mundo, 6 de las 50 mejores ciudades para estudiantes a nivel mundial están en Australia. Esto permite construir redes globales de contactos que pueden marcar la diferencia en sus carreras. Y lo más interesante es que estarán en una posición privilegiada para conectar con Asia, una de las regiones más dinámicas y estratégicas de nuestros tiempos”, sostuvo.

Agregó que, durante sus estudios, los estudiantes internacionales pueden trabajar hasta 24 horas semanales y a tiempo completo en vacaciones. El salario mínimo es uno de los más altos del mundo (24.95 dólares australianos por hora), y en muchas zonas regionales hay empleos bien remunerados.