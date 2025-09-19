Más de 2,600 peruanos estudiaron en Australia, un destino que cada vez gana más interés por su calidad de vida, empleabilidad, indicó la organización de Expo Exterior 2025.

Se trata de un destino que cada vez gana más interés por su calidad de vida, empleabilidad y rutas hacia residencia permanente, confirmando una tendencia creciente de jóvenes que buscan formación académica fuera del país.

Las áreas más demandadas por los estudiantes peruanos son negocios y gestión (25%), ingeniería (17%) y ciencias sociales y humanidades (15%), entre otros.

Con este panorama, llega a Lima la Expo Exterior 2025, una feria para estudiantes universitarios que abrirá nuevas posibilidades a quienes sueñan con continuar su educación fuera del Perú.

La cita es el jueves 16 de octubre de 2:00 p.m. a 8:00 p.m. en Casa Andina Hoteles, ubicada en la avenida La Paz 46, en Miraflores, con ingreso totalmente libre para el público.

Ser trata de un espacio diseñado para acercar a los estudiantes peruanos a instituciones educativas de primer nivel y orientarlos en el proceso de internacionalizar su carrera profesional.

Serán más de 25 instituciones internacionales, becas, apoyos y 3,500 programas educativos que permiten viajar, trabajar y migrar a más de 15 destinos. Habrá charlas, asesorías personalizadas y paneles con invitados que compartirán sus experiencias como estudiantes peruanos en el exterior.

¿A qué países?

El evento organizado por Bluestudies Internacional con casi 20 años de experiencia y más de 10,000 estudiantes enviados al exterior, reunirá a representantes internacionales de Australia, Canadá, Reino Unido, Nueva Zelanda, Estados Unidos, España que ofrecerán información directa sobre programas de pregrado, posgrado y especializaciones, junto con opciones de becas y convenios.

“En esta feria queremos que cada estudiante encuentre el camino que mejor se ajuste a su realidad: ya sea por presupuesto, por excelencia académica o por el país al que anhela llegar. Nuestro propósito es que nadie sienta que estudiar en el exterior es un sueño inalcanzable”, expresó Andrea Palacios, CEO Expo Exterior.

El CEO también indicó que se pondrá a disposición de los visitantes información detallada sobre costos, procesos de admisión, requisitos de idioma y modalidades de financiamiento.

Asimismo, los asistentes también tendrán la oportunidad de participar en un sorteo de un tiquete aéreo y 200 becas exclusivas.

Las instituciones educativas que participaran son University of Newcastle, Adelaide University, University of Queensland, Curtin University y otras de Nueva Zelanda, Canadá, EE. UU., España, Reino Unido, Alemania y Dubái.