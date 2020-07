El primer video de George Forsyth que aparece en las búsquedas en Youtube tiene más de 287 mil visitas y data del 1 de marzo. El clip dura 12 minutos y en él, el alcalde aparece vestido con un traje blanco, máscara de dragón, baila y canta “Triciclo Perú” en el programa La Máscara de Latina. Con su participación se logró recaudar dinero para arreglar la loza deportiva, escaleras, pintado de barandas, juegos y reconstrucción de mesas de ajedrez en el cerro El Pino de La Victoria. “Esto no es lo mío, a veces uno tiene que perder la vergüenza para lograr ciertos objetivos”, dijo. Dos semanas después, empezó el estado de emergencia por el COVID-19 en el país y con ello el desafío para atender las necesidades de un distrito impactado duramente por la paralización de actividades.

Pero la pandemia no redujo la exposición del burgomaestre en televisión, en segmentos de noticias o en espectáculos. Hace dos días, lo hizo en el programa de Magaly Medina. Vestido de bombero, cumplió el reto de Paco Bazán e hizo guardia por una noche en la compañía del distrito. Diez horas antes del programa, hubo un incendio en un taller de costura de la cuadra 12 de jirón Lucanas. Horas después, otro en un terminal de la empresa Soyuz en la avenida México. Dos eventos que guardan relación con el reinicio de actividades en el distrito que concentra el emporio comercial más grande del país, cientos de terminales terrestres y un gran número de vendedores ambulantes.

LA TAREA INACABABLE CON LOS AMBULANTES

Esta mañana, este Diario recorrió el distrito y comprobó que el comercio ambulatorio sigue apoderándose de avenidas como Bauzate y Meza, Lucanas o 28 de Julio, donde el distanciamiento social no existe.

No es un escenario reciente. Ya desde antes del cambio de cuarentena generalizada a focalizada, incluso desde mayo, cientos de vendedores aparecían en las madrugadas en los jirones Antonio Raymondi, Luna Pizarro, García Naranjo, en la avenida Grau o en 28 de Julio, desde donde eran desplazados por personal de fiscalización de la Municipalidad de La Victoria y la Policía Nacional. Pero regresaban al día siguiente a las calles de La Victoria para vender ropa, mascarillas, artículos de limpieza y otros productos.

Los alrededores del emporio comercial de Gamarra lucen repletos de comerciantes ambulantes. Debido a la cantidad, no se respeta el distanciamiento social. (Hugo Curotto / GEC)

En esos días, el 15 de junio, el alcalde incursionó de forma incógnita en el barrio de El Porvenir para mostrar cómo los ambulantes habían tomado el parque de la zona, pese a que aún no se levantaba la cuarentena establecida por el coronavirus. En un video publicado en su cuenta de Instagram, la autoridad distrital alertó que esto iba a provocar un incremento de contagios.

En el video, que se viralizó en las redes sociales y llegó a la televisión, el alcalde responsabilizó del desborde del comercio ambulatorio a la decisión del Ejecutivo de mantener cerrado el emporio comercial de Gamarra. “Esto es resultado de que, obviamente, todas las tiendas están cerradas, esta es la realidad, mientras Gamarra está totalmente cerrada para el comercio al público, todas las calles están siendo tomadas”, dijo.

Dos semanas después, finalmente Gamarra abrió sus puertas, pero los ambulantes continuaron en los alrededores.

Otro problema que se ha sumado al caos en las calles son las caravanas de ‘ambulantes móviles', revelado por la campaña #NoTePases de El Comercio. Se trata de una red de venta en camionetas que, protegida por sujetos que amenazan a quienes los enfrentan, genera tráfico en más de ocho manzanas a la redonda. Con ellos, las estimaciones señalan que son unos 35 mil los informales que operan en La Victoria.

George Forsyth respondió sobre este tema a El Comercio, en junio pasado, y dijo que el problema del comercio ambulatorio estaba resuelto casi en su totalidad y que solo faltaba que la Municipalidad Metropolitana defina el terreno para los comerciantes de La Parada; sin embargo, los efectos de la cuarentena hicieron que los ambulantes se vuelquen a las calles de La Victoria de forma masiva. “Esto no es un problema distrital, porque el 90% de los comerciantes que llegan aquí son de otro distrito. [...] La Victoria está pagando los platos rotos de toda la cuarentena, tras la decisión del gobierno central. El Estado me dice: “Consígueles un local”. Yo ya lo conseguí. Se llama Gamarra, tengo más de 300 galerías. ¿Tengo que inventar un parque? Luego el Estado dice que no pueden trabajar porque está prohibido. Yo tengo hoy 5 mil puestos gratis para los que necesiten trabajar entre 6 meses y 2 años, pero si yo se los doy, me critican porque está prohibido que abran”, se defendió.

PROPUESTAS DE FORMA Y FONDO

El 1 de julio se levantó la cuarentena para Lima (solo se mantiene el toque de queda nocturno) y con ello se retomó el movimiento comercial en la ciudad. Al día siguiente, la ministra de Economía, María Antonieta Alva, se reunió con Forsyth para coordinar la entrega de un presupuesto adicional que permita atender el problema de la venta ambulatoria en el distrito. Dos semanas después, el burgomaestre anunció que su gestión recibirá una transferencia de S/ 16′631.393.00, dinero con el cual contratará a 1.300 fiscalizadores para enfrentar la venta en las calles. La principal propuesta es multiplicar la vigilancia en las zonas donde los comerciantes se agrupan desde la madrugada. Además, llevar a 7.000 comerciantes a galerías de Gamarra.

Susel Paredes, quien fue gerenta de Fiscalización de La Victoria durante el primer año de la gestión de Forsyth, sostiene que no basta con mover a los ambulantes, sino que se debe implementar una estrategia para promover la incursión de estas personas en el comercio formal. Junto a ella, George Forsyth reordenó el emporio comercial de Gamarra, situación que se ha mantenido en las manzanas que rodean el Parque Cánepa, pero con alrededores caóticos.

“Con esos 16 millones del MEF se tiene que establecer una estrategia para la nueva realidad con desempleo, gente desesperada, comerciantes que eran formales y que ya no puede pagar alquileres. La estrategia debe tener un lado represivo que retome el control de las calles, pero con un lado promotor, con alternativas de formalización. Si solo los botas, se van a otro sitio y luego vuelven”, dijo a El Comercio.

Además de la transferencia, lo que sigue es diseñar propuestas para que los ambulantes tengan espacios seguros, con distanciamiento social, donde puedan trabajar sin incumplir las normas. “Nosotros lo hicimos con menos plata. Ningún distrito en el país tiene ese dinero para controlar el espacio público. También se debe conversar con dueños de locales grandes para instalar campos feriales en sitios lógicos, con movimiento donde los ambulantes quieran ir”, agregó. Ahí resulta indispensable la coordinación con la Municipalidad Metropolitana de Lima, especialmente para las avenidas Aviación, México, Huánuco y 28 de Julio.

Aunque Paredes prefiere no calificar el trabajo Forsyth, sí reconoce que, cuando ella salió de la comuna distrital en diciembre del 2019, la lucha por formalizar el comercio ambulatorio tuvo un giro negativo con la incursión de un primer funcionario vinculado a los Intocables Ediles. “El año 2020 empezó con un golpe muy duro en fiscalización. Ahora es necesario conocer la estrategia que tendrá el Gerente de Desarrollo Económico para que los ambulantes se formalicen y que sea rentable para ellos”, agregó.

Sobre alternativas para enfrentar con efectividad esta situación, antropóloga Themis Castellanos, docente de la PUCP e investigadora sobre el empleo informal en Lima, sostiene que antes que nada es necesario entender que la venta ambulatoria es un problema social agudizado por la pandemia. Según el INEI, 2.600 millones de personas se han quedado sin trabajo en el último trimestre. “La Victoria es un distrito céntrico y con el cierre de otros puntos comerciales, como los colegios, la gente ha buscado zonas donde puedan vender. Para muchos es la opción que tienen para llevar comida a su casa aunque sea un empleo precario, sin seguridad social”, dijo.

Ella propone que se reorganicen los espacios públicos de manera que se incluya a este sector de manera ordenada, segura y con reglas; se establezcan horarios diferenciados y se realice una diferenciación por rubros. Para eso se tendría que realizar un trabajo de empadronamiento y diálogo con los ambulantes organizados. Esta tarea, no es solo del gobierno local y debe realizarse de la mano con el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y la Municipalidad Metropolitana de Lima. No obstante, sostiene que indispensable la voluntad del alcalde distrital, porque es la autoridad que más conoce lo que ocurre en su jurisdicción. De lo contrario se caerá en acciones de gran interés mediático, pero no efectivas.

“El alcalde de La Victoria puede promover procesos de compra y construcción de espacios nuevos para los ambulantes. Para eso, ellos necesitan estabilidad para que puedan acceder a créditos y compren su propio terreno. Ese fue el modelo que se hizo en Polvos Azules, Las Malvinas, Caquetá. Es lo que hizo Alberto Andrade. Solo se necesita voluntad política”, sostiene.

Desde sus dos visiones, Susel Paredes y Themis Castellanos coinciden en que todo debe partir de una estrategia pensada más allá de la intervención del día. Elegir ese largo plazo, sin la inmediatez de las cámaras y los titulares, depende del alcalde.

