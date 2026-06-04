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El siniestro se habría originado en la empresa Ferrosal. Foto: Noticias 24/7
El siniestro se habría originado en la empresa Ferrosal. Foto: Noticias 24/7
Por Redacción EC

Un incendio de gran magnitud se reporta en una fábrica industrial ubicada a la altura del kilómetro 40 de la antigua Panamericana Sur, en el distrito de Lurín al sur de Lima. Más de diez unidades del Cuerpo de Bomberos han acudido a atender la emergencia.

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