Un incendio de gran magnitud se reporta en una fábrica industrial ubicada a la altura del kilómetro 40 de la antigua Panamericana Sur, en el distrito de Lurín al sur de Lima. Más de diez unidades del Cuerpo de Bomberos han acudido a atender la emergencia.

El siniestro de Código 3 ocurrió al promediar las 7 de la mañana de hoy, jueves 4 de junio. Según la agencia Andina, el siniestro se habría originado en la empresa Ferrosal.

Imágenes en redes sociales y canales de WhatsApp muestran una inmensa columna de humo negro que se avista a varios kilómetros a la distancia.

Hasta el momento no se han reportado víctimas ni herido debido a las llamas, sin embargo, vecinos están preocupados ya que hay almacenes afectados de otras empresas con llantas, cámaras, insumos químicos, aceites, whisky y más.

Según informó el Ministerio de Salud esta mañana, fueron movilizadas tres ambulancias para brindar atención médica a los afectados, mientras que otra unidad SAMU está lista para dar respuesta inmediata en caso sea requerida.

“Además, establecimientos de salud de la jurisdicción se encuentran en alerta ante la eventual llegada de heridos”, detallaron en redes sociales.