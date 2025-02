Inkafarma aclara que filtración de datos fue resuelta y no comprometió información sensible.

Inkafarma aseguró que la filtración de datos reportada recientemente corresponde a “un incidente ya resuelto” y precisó que no se han visto comprometidos datos sensibles, como información médica o financiera.

El pronunciamiento de la empresa surge luego de que el Gobierno alertara sobre la supuesta filtración de registros de clientes. Según la Alerta Integrada de Seguridad Digital N° 032, publicada el 7 de febrero, “se detectó una publicación en un foro de hackers en la que un actor de amenazas afirma que la empresa farmacéutica Inkafarma ha sufrido una vulneración de seguridad y los registros de sus clientes ahora están en la Dark Web”.

La información indicaba que los datos de 3.9 millones de usuarios estarían comprometidos y a la venta.

Frente a ello, Inkafarma aseguró que “esta información no corresponde a un evento actual, sino a un incidente ya resuelto”. Asimismo, enfatizó que “no se ha comprometido información sensible, médica (recetas) o financiera como tarjetas de débito o crédito” y que todos estos datos “están debidamente protegidos y sin acceso a terceros”.

Finalmente, la compañía indicó que “este incidente no afectó la operación de nuestros servicios” y reafirmó su compromiso con la seguridad de la información y el acceso a la salud de sus clientes.