Con el objetivo de garantizar que todas las personas puedan acceder y disfrutar de los espacios públicos en igualdad de condiciones, la Municipalidad de Lince ejecutó una transformación integral del Parque Ramón Castilla, incorporando infraestructura accesible e inclusiva en sus 11 hectáreas de extensión. Las mejoras han convertido a este importante pulmón verde de Lima en un referente de accesibilidad urbana.

El impacto de esta intervención ha sido reconocido por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que promueve la participación del distrito en el Concurso de Buenas Prácticas en Accesibilidad Universal 2026, iniciativa que busca visibilizar proyectos orientados a eliminar barreras físicas y fomentar la inclusión en el país.

La gestión de la alcaldesa Malca Schnaiderman ejecutó una serie de mejoras que hoy permiten a personas con discapacidad, adultos mayores, niños y familias recorrer y disfrutar del parque con mayor seguridad y autonomía.

“Desde el primer día nos propusimos construir un distrito sin exclusiones. Queremos que todos nuestros vecinos puedan disfrutar de los espacios públicos en igualdad de condiciones y con plena autonomía”, señaló la alcaldesa.

La autoridad destacó que la accesibilidad debe ser un componente fundamental del desarrollo urbano. “No se trata solo de mejorar la infraestructura, sino de generar espacios que promuevan el respeto, la integración y una mejor calidad de vida para todos”, agregó.

Detalles de la obra

Los trabajos incluyeron la modernización de la iluminación interna, el mejoramiento de veredas peatonales, la implementación de senderos podotáctiles en todo el recorrido, así como la adecuación de rampas y zonas de descanso accesibles.

Asimismo, se fortaleció el equipamiento del parque con juegos inclusivos, gimnasio al aire libre, complejo deportivo, biblioteca municipal y anfiteatro, ampliando las opciones de recreación, cultura y deporte para vecinos y visitantes.

Como parte de la intervención integral, la Municipalidad de Lince también mantiene labores permanentes de conservación de las especies arbóreas y áreas verdes que alberga el Parque Ramón Castilla, considerado una de las principales reservas ecológicas urbanas de la capital.