Resumen

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Los trabajos incluyeron la modernización de la iluminación interna, el mejoramiento de veredas peatonales, la implementación de senderos podotáctiles en todo el recorrido, así como la adecuación de rampas y zonas de descanso accesibles.
Los trabajos incluyeron la modernización de la iluminación interna, el mejoramiento de veredas peatonales, la implementación de senderos podotáctiles en todo el recorrido, así como la adecuación de rampas y zonas de descanso accesibles.
Por Redacción EC

Con el objetivo de garantizar que todas las personas puedan acceder y disfrutar de los espacios públicos en igualdad de condiciones, la Municipalidad de Lince ejecutó una transformación integral del Parque Ramón Castilla, incorporando infraestructura accesible e inclusiva en sus 11 hectáreas de extensión. Las mejoras han convertido a este importante pulmón verde de Lima en un referente de accesibilidad urbana.

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