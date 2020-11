El gerente de la Red Asistencial de Almenara, Jorge Amorós Castañeda, informó respecto al estado de salud de los dos jóvenes heridos durante la marcha de protesta contra el régimen del presidente Manuel Merino en las calles de Lima, el último jueves.

En declaraciones a la prensa, Amorós explicó que el estado de Percy Pérez Shapiana, de 27 años, es delicado y que fue sometido a una intervención quirúrgica apenas llegó herido al centro de salud. Señaló que el joven permanece con ventilación mecánica. Previamente el hospital Almenara de Essalud, había adelantado que Pérez Shapiana se encuentra grave.

“Tiene tres perforaciones a nivel intestinal por un proyectil y tiene lesión en la vena iliaca. La perforación de esta es la que causó la hemorragia, sin embargo, al ingresar a operar se observó las tres lesiones intestinales que han sido reparadas. Sin embargo, el paciente aún está delicado. Está en ventilación asistida. Está en ventilación mecánica y su estado es de sedación”, indicó.

Respecto a Luis Alejandro Aguilar Rodríguez (26), el representante del hospital indicó que su estado de salud es estable, pero que aún no retiran un proyectil alojado en la zona abdominal. “Tiene un trauma pulmonar que no condiciona cirugía. Está estable. Está despierto y está con soporte respiratorio para mejorar la oxigenación. El único que sigue con el proyectil es Aguilar Rodríguez, el de traumatismo pulmonar”, precisó.

Al ser consultado si ambos jóvenes fueron heridos de bala, Amorós respondió: “Repito proyectil de arma de fuego. No puedo especificar. En el caso de Pérez Shapiana hemos encontrado una canícula, y en el segundo caso [Aguilar Rodríguez] no puedo precisar qué es. Es un proyectil que está alojado en el tórax sin [necesidad de] intervención quirúrgica”, añadió. Finalmente, detalló que no se ha reportado el ingreso al citado hospital de otros heridos durante las movilizaciones.

