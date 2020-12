El ministro de Educación, Ricardo Cuenca, anunció que su cartera recibirá, hasta el 1 de febrero de 2021, aproximadamente, los últimos lotes de tablets que se esperaba distribuir este 2020, como parte del programa de educación remota dispuesto durante la pandemia del coronavirus (COVID-19).

En diálogo con Canal N, Cuenca detalló que el retraso se debe a que un proveedor, que tenía el 48% del lote adjudicado, demoró en la entrega de los productos, mientras que las otras dos empresas contratistas sí cumplieron con los plazos.

No obstante, enfatizó que en el proceso de compra de las tablets no se contempló el tema de la distribución, pues el sistema diseñado que incluyó la participación del Ministerio de Defensa, del Ministerio de Educación y la empresa privada no funcionó, ya que “se quedaban en los almacenes intermedios” y ocasionó “un atraso en la llegada a las regiones”.

“Efectivamente hay un retraso pero calculamos que hasta el 1 de febrero, es decir un mes y un poco más de atraso de lo que se tenía, vamos a poder tener todas las tablet porque el retraso de este proveedor comenzó a cumplirse”, expresó Cuenca.

“Lo que hemos hecho es cambiar esta estrategia rápidamente, entonces a partir del 13 de enero hay contrataciones para que haya un proceso de distribución que nos trate de recuperar estos meses, y en lugar que la tablets lleguen a finales de febrero o a mediados de marzo van a tardar hasta finales de marzo, eso es lo que tenemos planificado y estamos haciendo los esfuerzos para ello”, agregó.

El caso

El pasado 25 de mayo, el entonces ministro de Educación, Martín Benavides, señaló que el proceso de adjudicación de las tablets terminaría hacia la tercera semana de junio y estimó que estos dispositivos electrónicos portátiles empezarían a distribuirse en julio.

Sin embargo, el funcionario anunció, el 29 de julio, que se canceló la compra de más de un millón de tablets a la empresa Topsale, que se iba a entregar a los escolares y profesores del país, por presentar “información fraudulenta”. Por ello, se inició un segundo proceso de compra, pero esta vez se realizó de manera directa con las marcas fabricantes.

Benavides indicó, a fines de setiembre, que a partir de la segunda semana de octubre se iniciaría la distribución en forma gradual en todo el país de un primer lote de tablets a alumnos que cursan desde cuarto grado de primaria hasta quinto de secundaria.

No obstante, el entonces ministro de Educación aseguró que el 70% de las tablets adquiridas por el Gobierno para estudiantes y docentes de colegios públicos ya habrán sido distribuidas hasta diciembre.

“Nosotros como Ministerio de Educación (Minedu) hemos iniciado la distribución en octubre, y tenemos un plan de entregas con la meta de tener aproximadamente un 70% de las tablets distribuidas a fin de diciembre, y terminar en enero o febrero”, afirmó Benavides, el pasado 5 de noviembre.

