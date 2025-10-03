El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, anunció la selección de los 20 equipos finalistas de la Datatón OEFA Innova 2025 , una competencia que combina innovación, ciencia de datos y compromiso ambiental.

Como parte de las fases del certamen, estos equipos medirán su talento en la gran final que se realiza este sábado, 4 de octubre, de manera presencial en la sede central del OEFA en Lima y, en paralelo, de forma virtual desde las Oficinas Desconcentradas de Huánuco, La Libertad y Lambayeque donde también se cuentan con equipos clasificados.

En esta última etapa, los equipos seleccionados perfeccionarán sus proyectos con el acompañamiento de mentores especializados y presentarán sus resultados mediante un reporte ejecutivo y una exposición ante un jurado multidisciplinario.

La Datatón OEFA Innova 2025 no solo busca reconocer el talento y la creatividad de los participantes, sino también generar soluciones concretas que fortalezcan la protección del ambiente y el bienestar de la ciudadanía en todo el país.

La convocatoria inicial alcanzó el registro de 171 equipos, de los cuales 158 fueron declarados aptos, quienes participaron en dos jornadas intensivas de capacitación en fiscalización ambiental, inteligencia artificial y analítica de datos, donde presentaron sus propuestas preliminares.

Dato:

La Datatón OEFA Innova 2025 cuenta con el apoyo de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la PCM (SGTD-PCM), la Dirección General de Educación y Ciudadanía Ambiental del Minam (DGECIA-MINAM) y el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). También participan como aliados el Laboratorio de Innovación y Creación Digital (LabXR-PUCP), el Instituto de la Naturaleza, Tierra y Energía (INTE-PUCP), así como empresas y organizaciones como Google Cloud, Huawei Perú, Innovations for Poverty Action (IPA), Fiberlux y Hyland.