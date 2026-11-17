Ante las altas temperaturas, las prolongadas horas de espera y la masiva concurrencia de personas durante las multitudinarias actividades del papa León XIV en el Perú, el Seguro Social de Salud (Essalud) desplegó un operativo sanitario que permitió brindar 1.285 atenciones médicas en Lima, Chiclayo, Cusco, Cajamarca y Ucayali, acercando sus servicios a quienes más los necesitaban.

La institución movilizó profesionales de salud, ambulancias y puestos médicos estratégicamente ubicados en los principales puntos de concentración de fieles, mediante el trabajo articulado de Hospital Perú, el Servicio de Transporte Asistido de Emergencia (STAE) y las redes asistenciales.

Durante las jornadas, los equipos médicos atendieron casos de agotamiento, deshidratación, mal de altura, problemas de presión arterial, contusiones y otras descompensaciones, brindando asistencia oportuna a los peregrinos que participaron en los encuentros con el Santo Padre.

Más de 600 atenciones en Lima

Uno de los principales despliegues se realizó en la Base Aérea Las Palmas, donde Essalud brindó 600 atenciones médicas durante la multitudinaria misa presidida por el papa León XIV.

La institución instaló dos puestos médicos de avanzada y dos puestos médicos satelitales, además de desplegar cuatro ambulancias con personal asistencial preparado para brindar atención inmediata y realizar traslados de emergencia cuando fuera necesario.

Asimismo, durante las demás actividades papales realizadas en Lima, los equipos de Essalud brindaron otras 139 atenciones médicas, principalmente a personas afectadas por el calor, el agotamiento y diversas descompensaciones.

Chiclayo, Cusco, Cajamarca y Ucayali

En Chiclayo, donde miles de peregrinos se congregaron en las Pampas de Pimentel para participar en la misa papal, los profesionales de Essalud realizaron más de 400 atenciones médicas.

Las altas temperaturas y las extensas horas de espera motivaron la intervención de las brigadas asistenciales, que permanecieron preparadas para responder ante cualquier emergencia.

En Cusco, los equipos médicos registraron 60 atenciones por diversos problemas de salud, entre ellos síntomas asociados al mal de altura, afecciones relacionadas con el calor, contusiones y dolores abdominales.

Por su parte, en Cajamarca, donde se instalaron puestos médicos y se desplegaron ambulancias, Essalud brindó 81 atenciones a fieles que participaron en las actividades del Santo Padre.

En Pucallpa, región Ucayali, los profesionales de salud atendieron a cinco personas como parte del operativo preventivo organizado para acompañar las actividades papales.