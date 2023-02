En conversación con este Diario, el alcalde Carlos Bruce indicó que la zona sufrió una comercialización extrema. Se hizo uso de las áreas verdes para instalar puestos de comida, ropa y más productos; incluso se vendían y alquilaban metros cuadrados del suelo de manera ilegal. El parque había perdido de 2.000 metros cuadrados debido a la invasión de los comerciantes. Por esa razón, durante dos meses, un promedio de 120 miembros del municipio trabajaron en el reordenamiento de este espacio.

El objetivo de la reestructuración ha sido recuperar las áreas verdes que fueron maltratadas por el uso constante de la zona para hacer negocios. El alcalde comentó la situación era crítica: había vegetación muerta que estaba bañada en pintura de spray de color verde. “Tenemos otros espacios para las ferias, no debe mezclarse una cosa con otra. (...) Las ferias tienen sentido cuando una persona quiere comprar cosas a buen precio, pero uno no va a comprar ropa interior a un parque”, agregó.

Por otro lado, resaltó que el sistema de agua para regar estaba completamente deteriorado y no funcionaba. Esto incrementaba el mal aspecto y los escasos cuidados de las áreas verdes. “Hemos logrado reparar el sistema de tanques que abastecen al parque de agua”, dijo.

Además, señaló que el puente principal del Parque de la Amistad estaba a medio construir debido al gran tumulto de gente que se concentraba para vender productos. “Lo hemos completado y hemos hecho un mirador, ahora las personas pueden transitar con mayor tranquilidad y apreciar el paisaje (...). Por fin es agradable venir a pasear, sentarse en una banca, leer un libro o pasar tiempo en familia. De esa forma, regresamos al concepto habitual de un parque”, dijo.

Por otro lado, la municipalidad ha aprovechado en instalar nuevas atracciones como un espectáculo de imágenes y sonidos en la laguna, parecido al Parque de las Aguas. Además, un conjunto de juegos inflables.

“Antes se cobraba S/ 0.50 para el uso de los servicios higiénicos, como si todo fuera un negocio y ese no es el sentido de un municipio”, añadió Bruce. Asimismo, anunció la inauguración de juegos infantiles sin costo alguno, también informó que los vecinos de Surco podrán subirse al tren del parque a mitad de precio: S/ 4.00 para vecinos y S/ 8.00 el precio normal.

Comentó también que antes no se podía ingresar al parque con mascotas; sin embargo, ahora los ciudadanos podrán ingresar con sus animales y tendrán nuevos bebedores.

El alcalde agregó que era frecuente escuchar ruido intenso producto de los conciertos y festivales que se organizaban. Ahora, la municipalidad planea instalar un teatro con 400 butacas dentro del Centro Cultural. “Nuestro trabajo no termina aquí, vamos a reactivar las expresiones artísticas, pero en un lugar donde no se interfiera con el desplazamiento de la gente”, aseguró.

Horarios…

Carlos Bruce invita a los surcanos y limeños en general a visitar el Parque de la Amistad de Surco desde el miércoles 1 de marzo. Las personas podrán visitar este espacio de lunes a jueves, y domingos, de 10 a.m. a 10 p.m., y los viernes y sábados de 10 a.m. a 12 a.m.