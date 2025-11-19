En un país reconocido mundialmente por su riqueza marina, todavía existen productos que, pese a su enorme valor nutricional y gastronómico, siguen siendo poco conocidos por las familias peruanas. Uno de ellos son las ovas de pez volador, un recurso único del litoral del Perú que muchos expertos ya llaman “el caviar peruano” y que, por su intenso color anaranjado y textura fina, también recibe el sobrenombre de “oro del mar”.

De acuerdo con Camilo Peirano, gerente general de Superfish, su obtención no es sencilla. “Las embarcaciones que participan en esta pesquería realizan faenas de entre 60 y 70 días en altamar, soportando condiciones exigentes para encontrar los cardúmenes en temporadas muy específicas”, expresó.

“Esa complejidad, sumada a su versatilidad gastronómica y a su alta concentración de nutrientes, convierte a las ovas en uno de los productos más especiales del mar peruano”, añadió.

A pesar de su bajo consumo interno, las ovas destacan por su impresionante composición nutricional, pues son altas en proteínas de calidad, esenciales para la recuperación muscular, y ricas en omega-3, clave para la salud cardiovascular, cognitiva y antiinflamatoria.

Asimismo, constituyen una fuente de fósforo, hierro, vitamina B12 y antioxidantes, beneficiosos para el sistema nervioso y la producción de energía. También son bajas en grasas saturadas, ideales para dietas equilibradas.

Promover su consumo, como señala Camilo Peirano en diversas oportunidades, significa diversificar la dieta peruana, fortalecer la seguridad alimentaria y reducir la dependencia de proteínas más costosas.

En varios países de Asia, como Japón y Corea del Sur, productos similares son parte de preparaciones tradicionales y de alta gastronomía. En el Perú, sin embargo, aún son un tesoro poco conocido.

De acuerdo con un reporte de ComexPerú, solo en el primer trimestre de 2023 las exportaciones de ovas de pez volador alcanzaron los US$10.5 millones, un crecimiento del 37.9% respecto al año anterior.

Los principales destinos fueron Japón, con U$S7.6 millones, y Corea del Sur, con US$1.5 millones, país donde la demanda creció más del 300% en ese periodo.

Comex Perú señala que la tendencia se mantuvo: en el primer trimestre de 2025, las “huevas congeladas (ovas de pez volador)” se ubicaron entre los productos que más crecieron dentro de la pesca no tradicional, con un incremento de 24.5%, confirmando su creciente valoración global.

Para Camilo Peirano es indispensable que los peruanos reconozcan el valor de este recurso. “El mar peruano nos ofrece productos reconocidos en todo el mundo. Las ovas de pez volador son una joya nutricional y gastronómica que debemos aprender a consumir y sentir orgullo de ella. Detrás hay pescadores que pasan semanas en altamar para que este producto llegue a nuestras mesas”, afirmó.

Revalorizar su consumo interno no solo tiene beneficios nutricionales, sino también sociales y económicos: fortalece la cadena de valor nacional, impulsa empleo en comunidades pesqueras y permite que el Perú aproveche mejor uno de sus recursos más exclusivos.

¿Qué platos se pueden preparar?

Las ovas de pez volador pueden utilizarse en pastas y arroces, causas frías o calientes, entradas y canapés, sushis o makis con sello peruano, salsas marinas y ensaladas gourmet.