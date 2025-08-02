Con el objetivo de prevenir enfermedades respiratorias en personas expuestas al clima frío y húmedo, la Dirección de Redes Integradas de Salud (Diris) Lima Sur realizó el último sábado una jornada especial de vacunación gratuita en la playa Los Yuyos , en el distrito de Barranco, uno de los puntos más frecuentados por escuelas y deportistas de natación en aguas abiertas.

La actividad contó con la presencia del destacado nadador Eduardo Collazos, primer peruano en cruzar a nado el Estrecho de Tsugaru, en Japón, como parte del reto internacional de los Siete Mares. Collazos fue uno de los primeros en recibir su vacuna contra la influenza.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

“En el deporte, como en la salud, la prevención lo es todo. Por eso hoy nadamos juntos por el bienestar”, señaló el atleta, quien participará activamente en la jornada junto a decenas de deportistas locales.

LEE AQUÍ: Este es el historial delictivo de ‘Panetón’, el secuestrador y asesino de policías liberado con beneficios penitenciarios

Esta acción es fruto de la coordinación entre la Diris Lima Sur y la reconocida escuela de natación “Nadar es Vida”, que convocó a más de 50 estudiantes adultos que entrenan regularmente en esta playa. La vacunación también estará abierta al público en general, sin necesidad de pertenecer a una escuela o grupo organizado.

Las vacunas contra la influenza y el neumococo, priorizadas en esta jornada, son clave para reducir el riesgo de infecciones respiratorias, especialmente en personas expuestas a temperaturas bajas y cambios climáticos propios del entorno marino.

TE PUEDE INTERESAR: La Nueva Estrella, el rostro de la impunidad en el transporte: deben millones de soles en papeletas y siguen operando

Esta intervención forma parte de los esfuerzos de la Diris Lima Sur por llevar la salud a todos los espacios de la comunidad, incluso en escenarios no convencionales, reforzando la articulación entre deporte y prevención como pilares de una vida saludable.