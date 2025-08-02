Con el objetivo de prevenir enfermedades respiratorias en personas expuestas al clima frío y húmedo, la Dirección de Redes Integradas de Salud (Diris) Lima Sur realizó el último sábado una jornada especial de vacunación gratuita en la playa Los Yuyos, en el distrito de Barranco, uno de los puntos más frecuentados por escuelas y deportistas de natación en aguas abiertas.
MIRA AQUÍ: ¿Construcción de la Vía Expresa Sur se paralizará? Posible multa de S/ 160 mllns. a MML abre nueva disputa con MTC
La actividad contó con la presencia del destacado nadador Eduardo Collazos, primer peruano en cruzar a nado el Estrecho de Tsugaru, en Japón, como parte del reto internacional de los Siete Mares. Collazos fue uno de los primeros en recibir su vacuna contra la influenza.
Newsletter Buenos días
“En el deporte, como en la salud, la prevención lo es todo. Por eso hoy nadamos juntos por el bienestar”, señaló el atleta, quien participará activamente en la jornada junto a decenas de deportistas locales.
LEE AQUÍ: Este es el historial delictivo de ‘Panetón’, el secuestrador y asesino de policías liberado con beneficios penitenciarios
Esta acción es fruto de la coordinación entre la Diris Lima Sur y la reconocida escuela de natación “Nadar es Vida”, que convocó a más de 50 estudiantes adultos que entrenan regularmente en esta playa. La vacunación también estará abierta al público en general, sin necesidad de pertenecer a una escuela o grupo organizado.
Las vacunas contra la influenza y el neumococo, priorizadas en esta jornada, son clave para reducir el riesgo de infecciones respiratorias, especialmente en personas expuestas a temperaturas bajas y cambios climáticos propios del entorno marino.
TE PUEDE INTERESAR: La Nueva Estrella, el rostro de la impunidad en el transporte: deben millones de soles en papeletas y siguen operando
Esta intervención forma parte de los esfuerzos de la Diris Lima Sur por llevar la salud a todos los espacios de la comunidad, incluso en escenarios no convencionales, reforzando la articulación entre deporte y prevención como pilares de una vida saludable.
TE PUEDE INTERESAR
- Machu Picchu: ¿Por qué Mincul sigue vendiendo de forma presencial boletos a ciudadela pese a cuestionamientos?
- Policías sin chalecos para patrullar, pero autos de lujo para generales: ¿qué pasa en la PNP?
- Más de 5 mil en la gestión de Dina Boluarte: los crímenes que se registraron en los últimos mandatos presidenciales
- Accidente en Puno: 10 fallecidos y 37 heridos tras despiste de bus que cayó al río Inambari
- Detiene a policías de SJM acusados de extorsionar en falsos operativos
Contenido sugerido
Contenido GEC