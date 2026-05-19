Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Ejecutivo decreta emergencia sanitaria por 90 días ante transmisión local de sarampión en Puno. (Foto: Andina)
Ejecutivo decreta emergencia sanitaria por 90 días ante transmisión local de sarampión en Puno. (Foto: Andina)
Por

El incremento de casos de sarampión en regiones del sur del país, especialmente en Puno, ha encendido las alertas sanitarias debido a la alta capacidad de contagio de esta enfermedad. El Gobierno declaró emergencia sanitaria por 90 días en Lima Metropolitana, Callao y regiones como Puno, Cusco, Arequipa, Loreto y Tacna debido al “alto riesgo de diseminación” del sarampión y las bajas coberturas de vacunación registradas en el país.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.