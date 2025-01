Un motociclista de tan solo 21 años perdió parte de su pierna luego de ser arrollado por una camioneta que se habría pasado la luz roja del semáforo. El joven manejaba rumbo a su trabajo cuando un auto de color blanco lo impactó en el cruce de las avenidas Santiago de Surco con Antares.

La mujer dentro del vehículo fue identificada como Josselyn Araceli Gutiérrez Martínez . Ella fue conducida a la comisaría del distrito; sin embargo, denuncian que luego fue liberada por la fiscal Gladys Huete Gutiérrez, decisión que generó indignación en los padres del agraviado.

Frente a las cámaras, familiares de Josthy Rafael Casqui Chumpitaz señalaron que la conductora, hasta el momento, no se ha hecho responsable de los gastos médicos ni se ha comunicado con ellos para brindar algún tipo de soporte.

El joven de 21 años está internado en el Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa y, por ahora, todo está siendo cubierto por su SOAT.

“Lo arrolla, no frena, pasa encima de mi hijo. Ella bajó de su vehículo y le dijo a mi hijo ‘tú te has metido’. No lo auxilió para nada. Hasta el día de hoy no se manifiesta con nosotros, todo está siendo cubierto por el SOAT de mi hijo ”, lamentó el padre de Josthy Casqui a América Noticias.

Motociclista fue atropellado por camioneta en Surco

Los progenitores comentaron que, tras el accidente, testigos auxiliaron al motociclista y no la conductora presuntamente responsable. Ella será investigada en libertad, ya que no han solicitado prisión preventiva ni preliminar en su contra.