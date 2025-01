La llegada del COVID-19 a nuestro país, hace aproximadamente cinco años, dejó de ser una emergencia sanitaria para muchos peruanos. Sin embargo, los decesos persisten, a pesar de que las cifras han disminuido considerablemente en comparación con los primeros años de la pandemia. Los grupos más afectados siguen siendo los adultos mayores, las personas gestantes y aquellos con comorbilidades. Ante el riesgo de un incremento en los casos de COVID-19 en La Libertad, la Gerencia Regional de Salud ha declarado una alerta epidemiológica. Esta medida busca prevenir el aumento de contagios, especialmente entre los grupos vulnerables.

En este contexto, el Ministerio de Salud (Minsa) dio a conocer el número de fallecimientos por coronavirus en las últimas tres semanas, haciendo un llamado a la población para que no baje la guardia y siga tomando precauciones ante cualquier enfermedad respiratoria.

Según el director del Centro de Epidemiología del Minsa, César Munayco, durante las últimas tres semanas se reportaron cinco fallecidos por coronavirus a nivel nacional, la mayoría de ellos adultos mayores de 70 años . Munayco recomendó a la ciudadanía mantener las medidas preventivas y, especialmente, seguir los esquemas de vacunación.

Expertos resaltan la importancia de la vacunación. / BAY ISMOYO

“En estas fechas, hemos observado un aumento de casos, pero su magnitud es significativamente menor en comparación con los picos registrados en los primeros años de la pandemia. El COVID-19 ya muestra un comportamiento endémico y se ha integrado a los virus estacionales que enfrentamos cada año. Es importante recordar que estos virus respiratorios seguirán circulando, y la mejor forma de prevenirlos es a través de la vacunación”, explicó Munayco. Además, informó que, entre el 1 y el 6 de enero, ya se han registrado tres casos positivos de coronavirus.

A través del sistema de vigilancia, las autoridades han detectado la presencia simultánea de varios agentes infecciosos respiratorios, entre ellos el SARS-CoV-2, el Rhinovirus humano, el Metapneumovirus humano y la bacteria Mycoplasma pneumoniae.

Por ello, instaron a la población a adoptar medidas preventivas para reducir la propagación del virus, proporcionando diversas recomendaciones frente a los síntomas respiratorios. Se aconseja a la población usar mascarillas si presentan síntomas, lavarse las manos con frecuencia o utilizar gel antibacterial, mantener la etiqueta respiratoria al toser o estornudar, y mantener distancia con los adultos mayores y personas con comorbilidades para evitar su contagio . Además, recordaron a los trabajadores de salud que el uso de mascarillas sigue siendo obligatorio dentro de los establecimientos de salud.

El Minsa advirtió que el virus sigue representando un riesgo significativo si no se toman las precauciones necesarias.

Según los datos de la Sala Situacional del Minsa, en diciembre de 2024 se registró un aumento en los contagios de COVID-19. Hasta la semana epidemiológica 52, a nivel nacional se contabilizaron 23.361 casos confirmados y 488 fallecimientos. La tendencia al alza fue evidente en las últimas cuatro semanas, coincidiendo con las reuniones sociales durante las fiestas de fin de año.

Aunque la llegada de las vacunas ha reducido los contagios en general, el Minsa advirtió que el virus sigue representando un riesgo significativo si no se toman las precauciones necesarias.

Recomendaciones

César Munayco destacó la importancia de que las personas con problemas respiratorios usen mascarillas y se laven las manos debido al incremento de casos de COVID-19. “Es fundamental que cualquier persona con síntomas respiratorios utilice mascarilla, se lave las manos o use alcohol en gel para evitar contagiar a otros. Si vamos a reunirnos en un lugar cerrado, tratemos de ventilar el espacio. Todo esto es necesario para prevenir que otras personas se enfermen”, afirmó.

El ministro de Salud, César Vásquez, destacó que es normal que, en esta época del año, circulen virus respiratorios debido al cambio de estación y la gran aglomeración de personas durante las fiestas navideñas.

El representante del CDC hizo énfasis en la necesidad de cuidar a los adultos mayores, que continúan siendo el grupo etario más afectado. Además, subrayó la importancia de proteger a los ancianos que padecen comorbilidades.

En un informe previo de El Comercio, el ministro de Salud, César Vásquez, destacó que es normal que, en esta época del año, circulen virus respiratorios debido al cambio de estación y la gran aglomeración de personas durante las fiestas navideñas . Hizo un llamado a la población para que visite los centros de vacunación y evitar así muertes, ya que, aunque se han registrado fallecimientos por COVID-19, estos corresponden a grupos vulnerables que no se han vacunado.

Impacto

En una entrevista con El Comercio, Alexis Holguín, médico y presidente de la Junta Directiva de la Sociedad Peruana de Enfermedades Infecciosas y Tropicales para el periodo 2024-2026, informó que esta situación se ha venido presentando desde 2020, debido a que hay épocas en las cuales se incrementan los casos. “Esto se debe a factores como las reuniones y el ingreso de nuevas variantes, entre otros. Generalmente, ocurre durante las festividades, y es en diciembre cuando se observa un aumento de los casos. Esto sucedió en 2020, al inicio de la segunda ola, en 2022, en 2023 y así sucesivamente”, indicó.

Es importante frecuentar espacios bien ventilados. / Alejandro Cegarra

Señaló que las personas vulnerables deben tener un cuidado especial, sobre todo los adultos mayores, quienes suelen reunirse con familiares de otras localidades y, en ocasiones, no toman todas las medidas adecuadas, corriendo así el riesgo de contagiarse y de sufrir un mayor impacto y gravedad. En cambio, en otras personas los cuadros clínicos probablemente sean más leves. “Si bien hay menos impacto, eso no significa que no haya casos; sí los hay. Y no solo hablamos de COVID, sino también de influenza y otras enfermedades respiratorias”, expresó.

“A veces es posible predecirlo, pero otras veces es complicado, ya que la situación puede ir cambiando. Justo en época de fiestas suelen producirse reuniones entre diferentes grupos, y también hay personas que vienen de otros países donde están expuestos a una mayor circulación de virus respiratorios. Si tienes síntomas respiratorios, es recomendable usar mascarilla, no es un tabú, debería ser una costumbre. Además, si tienes una reunión programada, pero presentas síntomas, lo mejor es evitar asistir. Por otro lado, es importante frecuentar espacios bien ventilados y mantener al día las vacunas”, añadió.

Vacunación

El Ministerio de Salud (Minsa) informó a El Comercio que las campañas de vacunación no se han detenido. “Desde la llegada de las primeras vacunas en febrero de 2021, el Minsa ha mantenido de manera continua la vacunación contra la COVID-19 para toda la población. Las vacunas están priorizadas para los grupos de riesgo y las personas con comorbilidades. Recordamos a la población que no deben esperar el anuncio de una campaña de vacunación para recibir la vacuna; siempre pueden acudir al establecimiento de salud más cercano y ponerse al día con las dosis que les falten”, señaló.

“El Minsa recuerda la importancia de continuar aplicando las medidas preventivas tales como el lavado constante de manos, cubrirse al estornudar o toser con el pliegue del codo o con papel descartable, uso de mascarillas quirúrgicas en caso de tener síntomas de resfrío o gripe y en ambientes con poca o nula ventilación o en espacios cerrados”, añadió.