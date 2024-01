Desde el 2010, Lima Metropolitana y el Callao han tenido once alcaldes provinciales, más de 245 alcaldes distritales, 1,8 millones más de habitantes, una pandemia de dos años y distintos planes y visiones de ciudad. Ha cambiado todo en estos catorce años menos que la inseguridad ciudadana deje de ser el principal problema que afecta la calidad de vida de la población, según la encuesta que realiza el Observatorio Ciudadano Lima Cómo Vamos.

Lo que sí ha variado es el segundo problema. Mientras que en los últimos el transporte público se ubicaba como la segunda preocupación más grande para los limeños y chalacos, las deficiencias en limpieza pública /acumulación de basura, la corrupción de funcionarios y la contaminación ambiental han ido ganando terreno entre las prioridades a mejorar. Los últimos resultados del Informe de Percepción de calidad de vida en Lima y Callao 2023, presentados ayer por Mariana Alegre, directora general, y Patricia Alata, directora de conocimientos de Lima Cómo Vamos, afianzan los cambios que se hicieron notorios en el 2021, cuando el acceso a atención de salud era una de las principales preocupaciones en un contexto de COVID-19.

“En el 2021, cuando salíamos de la pandemia y las prioridades cambiaron, subió salud porque era lógico, pero este año, en el que estamos viviendo la nueva normalidad, vemos que los resultados han cambiado nuevamente. Además de la inseguridad ciudadana, los temas medioambientales y la corrupción están por delante del transporte, que ahora se ubica en el quinto puesto”, explica Alata.

¿Implica esto que mejoramos en transporte? Para Mariana Alegre, lo que reflejan estos resultados es que hay una mayor percepción de que los temas ambientales no son parte del debate público, como sí lo es el transporte público. “No ha mejorado el servicio sino que los otros problemas han aparecido con mayor fuerza. Hay una discusión pública sobre el transporte, pero sobre basura no se escucha, no se hablan de políticas públicas, no es un asunto integral, se atiende de manera muy local”, detalla Mariana Alegre.

El caos vehicular se mantiene entre las cinco preocupaciones más importantes para los vecinos de Lima y Callao (Foto: Jorge Cerdan/El Comercio) / NUCLEO-FOTOGRAFIA > JORGE CERDAN

De hecho, esto se evidencia en que un 60.9% de encuestados se encuentra insatisfecho con el transporte público, en contraste con un apenas 11.4% que dijo estar satisfecho.

“Llama la atención que la insatisfacción con el servicio publico es alta, cifra que sigue siendo la misma durante años, pero contrasta con lo que la población considera que le beneficiaría para movilizarse como el aumento de pistas y autopistas. Eso es una contradicción porque favorece al vehículo particular que solo es el 11% de los viajes. También piensan que debe aumentar el número de buses de transporte público (31.5%); sin embargo en Lima hay un exceso de flota de transporte pero hay un desorden que genera congestión”, añade Alfonso Flórez, gerente de Fundación Transitemos.

Por otro lado, respecto a las actitudes de los ciudadanos, la encuesta revela que es más grave “saltarse en una cola” que “pagar una pequeña coima”.

Prioridades por sectores

Siete de cada diez limeños y chalacos considera que la inseguridad ciudadana es el principal problema de ambas ciudades. Si se analiza este aspecto según nivel socioeconómico, no hay variaciones sustanciales. Desde el sector A al E, se ubica en el primer lugar. Sin embargo, las prioridades cambian cuando se trata de otras problemáticas.

En el nivel A, por ejemplo, la corrupción de funcionarios preocupa al 64.5% de encuestados (es el segundo lugar para este nivel). La limpieza pública, por el contrario, solo es mencionada por el 16.6% de sector A, pero los sectores C, D y E rodea el 37%. Para el nivel A, además, la falta de cultura ciudadana obtiene una mayor relevancia y es mencionada por el 27.1%. Mientras que la falta de agua potable preocupa al 28% de la población del sector con menos recursos, donde se ubica en el tercer lugar de prioridad.

Otra variación importante es que el nivel B es el único que tiene al transporte público en el tercer lugar de sus problemáticas prioritarias (33.9%) con un porcentaje cercano a la corrupción de los funcionarios.

Los temas ambientales que ocupan puestos prioritarios en la nueva encuesta con la preocupación por la contaminación por vehículos (50.7%) e industrias (39.3%), la contaminación de playas y mar (28.4%), la falta de educación ambiental (26.6%) y la falta de árboles y el mantenimiento de áreas verdes (25.8%). “A pesar de que somos una ciudad costera, la mayoría de habitantes no disfruta de las playas y que (la contaminación de playas y mar) aparezca en un porcentaje tan alto es relevante porque nos invita a pensar en este divorcio entre el ecosistema costero y lo que tenemos”, indica Alegre.

Más viajes a pie

La encuesta de Lima Cómo Vamos también evidencia el incremento de personas que se movilizan principalmente a pie. De hecho, los viajes para ir a trabajar con esta modalidad son casi los mismos que el uso de automóvil propio, 11.5 y 11.2, respectivamente. “Sin embargo para el auto propio seguimos discutiendo e invirtiendo muchísimo y los peatones están desplazados a pesar de que los viajes representan lo mismo. Además los viajes a pie son mayoritarios en compras para el hogar, viajes para recrearnos y para dejar a los hijos. Nuestros viajes a pie son muchísimos”, Alata.

De todas formas, el uso de combis, coasters y buses para ir a trabajar representa más del 50% de modalidad para ir al trabajo, mientras que el Metropolitano, Metro de Lima y corredores complementarios suma apenas el 6.7%.