Medidas. Trabajadores del Seguro Social de Salud (EsSalud) acatan este miércoles 20 de noviembre un paro nacional de 24 horas. Cientos de profesionales se dirigen al Congreso de la República para exponer sus pedidos.

Enfermeros exigen la derogación del Decreto Legislativo 1666 que, según denuncian, afecta su autonomía, ya que busca que los recursos económicos de la institución sean administrados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

“No sabemos por qué el Estado quiere intervenir a través de este decreto para hacer uso de este fondo que es intangible de EsSalud. Al MEF no le corresponde, el Estado no puede hacer ninguna intervención . El Estado no nos da ni un sol, todo lo que mantiene EsSalud es por los aportes de los asegurados”, reclamó Vilma Alvarado a Canal N.

Los trabajadores de EsSalud también denuncian el desabastecimiento de medicamentos e insumos, así como la vulneración de sus derechos labores y la falta de personal capacitado.

Asimismo, reclaman por la inadecuada infraestructura de los hospitales y el deficiente equipamiento que no se abastece para atender la demanda de asegurados.

