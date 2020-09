Conforme a los criterios de Saber más

Cecilia ha tenido que cambiar sus horarios. Su semana empieza ahora cada martes a las 8:30 de la mañana, cuando llega al mercado ubicado en el cruce de las avenidas Venezuela y Faucett, en el límite entre Lima y Callao. En los exteriores del recinto, escoge un espacio adecuado donde los transeúntes puedan ver el producto que ofrece: guantes para lavar la ropa. Allí, en la vereda, permanece entre cuatro y cinco horas para luego regresar a casa y atender a sus hermanas menores.

Lo único que interrumpe su nueva rutina diaria es ese pensamiento, esa búsqueda de razones que puedan explicar cómo cambió su vida en apenas unas semanas. Quiere entender por qué tuvo que dejar de lado los libros. “No me avergüenzo, ahora soy vendedora ambulante”, dice. “Lo que me es duele haber tenido que retirarme de la universidad. Antes solo debía preocuparme por levantarme temprano todos los lunes para ir a clases; hoy debo apoyar económicamente a mi familia, a mis padres”.

Días antes de que empiece la cuarentena por el COVID-19 en el Perú, en marzo, Cecilia iniciaba el octavo ciclo de su carrera de Obstetricia en una conocida universidad limeña. Pero la crisis sanitaria se agravó, cerraron el campus y las clases dejaron de ser presenciales. En casa, el dinero se acababa porque el negocio familiar tuvo que cerrar debido a la pandemia. Ya no tenía cómo pagar las boletas; el Internet no le permitía conectarse a las sesiones virtuales; y justo antes de los exámenes finales se infectó con el virus.

“Era imposible estudiar así. No podía concentrarme, porque veía cómo todo lo que teníamos se esfumaba. Por la falta de dinero, tuvimos que vender el auto. Lo poco que mis padres había conseguido con mucho esfuerzo, se iba”, cuenta. En julio, Cecilia culminó el ciclo con tres cursos desaprobados. Sin dinero y con deudas, no pudo matricularse en la universidad en agosto. La incertidumbre la abruma cada día, en la calle, mientras vende sus productos. Aunque sobre su futuro solo tiene una cosa clara: “No creo que vuelva a la universidad, por lo menos, hasta mediados del 2021”.

–Deserción actual–

Al igual que ella, en lo que va del 2020 unos 174.000 jóvenes peruanos han tenido que dejar sus estudios en las diferentes universidades del país, según un estudio elaborado recientemente por el Ministerio de Educación (Minedu). De este modo, la tasa de deserción universitaria alcanzó este año un 18,6% de un total de 955.000 estudiantes en el Perú; un indicador que es seis puntos porcentuales mayor al registrado en el 2019 (12%).

La situación varía según el tipo de gestión de cada casa de estudios: en las privadas, la tasa de deserción actual es de 9,85%; mientras que en las privadas llegó a 22,5%. Jorge Mori, titular de la Dirección General de Educación Superior Universitaria del Minedu, explicó a El Comercio que la interrupción de estudios es un problema de larga data, “multicausal y no solo económico”, ya que es atribuible también a cuestiones familiares, vocacionales y de exigencia académica.

“El 12% de deserción que teníamos ya era alto, arrastrábamos un grave problema desde antes de la pandemia. Teníamos estudiantes ‘golondrinos’, que llegaban y se iban porque había un sistema universitario desigual. Los problemas son estructurales, pero el Estado realizó la contención para evitar la proyección catastrófica del un 30% de deserción que se estimaba por el COVID-19. Ahora se requiere un esfuerzo adicional para recuperar a los estudiantes que se retiraron este año”, dijo.

–Acciones del Estado–

Mori precisó que el Estado Peruano ha invertido –a la fecha– más de S/600 millones a fin de contener el impacto de la pandemia en el sistema universitario. Este presupuesto se ha asignado a diferentes estrategias y acciones de contención en el ámbito normativo y pedagógico, en el fortalecimiento de las capacidades institucionales, en el apoyo a la conectividad de los alumnos, y en el financiamiento directo para la continuidad de estudios.

En cuanto a la conectividad, el Minedu destinó un presupuesto de casi S/30,8 millones en la distribución de chips que permitan el acceso a Internet. En total, fueron 91.012 beneficiarios, la mayoría de ellos en universidades de Lima (15.158), Puno (7.475), Cusco (7.466), Apurímac (5.102), Lambayeque (4.954), Áncash (4.652), y Cajamarca (4.522). De este modo, según el funcionario, se cubrió al 100% de docentes y 70% de estudiantes.

Región Universidad pública Presupuesto para conectividad Beneficiarios con conectividad Amazonas U. N. Intercultural Fabiola Salazar Leguía de Bagua S/53.280 44 Amazonas U. N. Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas S/576.280 1.426 Áncash U. N. Santiago Antúnez de Mayolo S/696.760 3.924 Áncash U. N. del Santa S/283.080 728 Apurímac U. N. Micaela Bastidas de Apurímac S/646.920 3.902 Apurímac U. N. José María Arguedas S/280.840 1.200 Arequipa U. N. de San Agustín S/844.920 3.641 Ayacucho U. N. de San Cristóbal de Huamanga S/1′329.040 3.691 Ayacucho U. N. Autónoma de Huanta S/17.800 76 Cajamarca U. N. Autónoma de Chota S/322.760 1.320 Cajamarca U. N. de Jaén S/257.720 860 Cajamarca U. N. de Cajamarca S/999.520 2.342 Callao U. N. del Callao S/1′072.920 3.634 Cusco U. N. Intercultural de Quillabamba S/17.640 93 Cusco U. N. de San Antonio Abad del Cusco S/1′986.160 7.373 Huancavelica U. N. de Huancavelica S/653.040 2.800 Huancavelica U. N. Autónoma de Tayacaja Daniel Hernández Morillo S/31.320 314 Huánuco U. N. Hermilio Valdizán S/983.080 2.000 Huánuco U. N. Agraria de la Selva S/307.160 746 Ica U. N. San Luis Gonzaga S/1′231.000 1.400 Junín U. N. Autónoma Altoandina de Tarma S/14.040 56 Junín U. N. Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa S/102.360 407 Junín U. N. del Centro del Perú S/1′048.000 3.164 La Libertad U. N. de Trujillo S/1′090.040 2.578 Lambayeque U. N. Pedro Ruíz Gallo S/1′123.200 4.954 Lima U. N. José Faustino Sánchez Carrión S/1′147.280 4.195 Lima U. N. de Cañete S/152.600 430 Lima U. N. de Barranca S/220.640 572 Lima U. N. Tecnológica de Lima Sur S/254.680 235 Lima U. N. de Educación Enrique Guzmán y Valle S/858.920 2.503 Lima U. N. Federico Villarreal S/1′373.320 4.037 Lima U. N. de Ingeniería S/768.120 300 Lima U. N. Mayor de San Marcos S/2′011.400 2.345 Lima U. N. Agraria La Molina S/307.200 541 Loreto U. N. Autónoma de Alto Amazonas S/65.320 235 Loreto U. N. de la Amazonía Peruana S/897.920 2.580 Madre de Dios U. N. Amazónica de Madre de Dios S/275.720 1.500 Moquegua U. N. de Moquegua S/163.880 512 Pasco U. N. Daniel Alcides Carrión S/702.880 1.088 Piura U. N. de Frontera S/159.040 378 Piura U. N. de Piura S/1′048.680 2.500 Puno U. N. de Juliaca S/236.160 536 Puno U. N. del Altiplano S/1′819.560 6.939 San Martín U. N. de San Martín S/520.520 1.094 Tacna U. N. Jorge Basadre Grohmann S/525.840 2.198 Tumbes U. N. de Tumbes S/397.200 1.919 Ucayali U. N. Intercultural de la Amazonía S/251.880 409 Ucayali U. N. de Ucayali S/638.520 1.250

Respecto a la continuidad de estudios, el sector informó que a través del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) se han ofrecido 24 mil becas este año. “Lo que pasará en el corto y mediano plazo es que el Minedu trabajará con las universidades públicas para reducir los números de deserción. La gran aspiración es ampliar la oferta; por ello se prevé abrir unas 15.000 nuevas plazas para alumnos, lo cual se ha planteado ya en nuestro presupuesto”, concluyó Mori.

–Situación a futuro–

Para Iván Rodríguez, presidente de la Asociación de Universidades del Perú (ASUP), que congrega a 75 instituciones públicas y privadas del país, es difícil estimar cuántos estudiantes universitarios retornarán a las aulas en el corto plazo y cuándo lo harán. Esto, debido a que no existen registros históricos de deserción estudiantil ni estadísticas nacionales.

“Lo real es que sí hay un decrecimiento de la población universitaria por la pandemia. Sin embargo, no hay una regla para el retorno; algunos vuelven después de un ciclo y otros luego de diez años. El Minedu tendrá que hacer un esfuerzo adicional y replantear estrategias para recuperarlos, porque la tasa actual de deserción probablemente aumentará. El problema recién está comenzando y dependerá mucho de la estabilidad económica a futuro”, agregó.

Marco Apaza, representante de la Federación de Estudiantes del Perú (FEP), coincidió en que la deserción universitaria podría incrementarse al 2021, ya que las universidades no han otorgado mayores beneficios económicos a los estudiantes debido a la coyuntura. Dijo que en el caso de las privadas no se han concretado descuentos en las pensiones, pese a que la calidad de las clases se ha reducido con la modalidad no presencial; y en el caso de las públicas solo un 20% de instituciones ha exonerado el pago de matrícula.