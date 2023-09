Una mujer de 72 años, identificada como Prolelinda Huanca Rojas, perdió la vida este lunes 11 de setiembre, luego de que fuera atropellada en el distrito de Ventanilla.

La víctima mortal, dedicada al reciclaje, fue embestida por un vehículo a la altura del paradero 8 en la Av. Néstor Gambetta.

Como se aprecia en las cámaras de seguridad del sector, Huanca Rojas intenta cruzar por un lugar no permitido, pues existe un puente peatonal en la zona.

El conductor del vehículo, Ever Axilio Verde, tenía las luces de la unidad encendidas, pero no frenó a tiempo, pues al parecer no advirtió la presencia de Prolelinda.

Cabe mencionar que este hombre fue trasladado a la comisaría para las investigaciones de rigor.

Vecinos de la zona refirieron que, si bien existe un puente peatonal, muchos optan por cruzar por un lugar no permitido, a fin de evitar ser víctimas de la delincuencia.