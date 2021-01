Combis asesinas: hay 167 mil órdenes de captura a vehículos de transporte | #NoTePases No hay sitio en los depósitos de Lima y el Callao. El programa de chatarreo anunciado en el 2019 aún no se ejecuta. La papeletas no cumplen su función sancionadora, por los excesivos recursos legales que le permiten al infractor seguir al volante. La ATU anunció un paquete de proyectos que busca reducir la judicialización de las papeletas y lograr que las multas al transporte resten puntos al brevete del chofer.

La dramática persecución a una combi en El Agustino sintetiza todos los problemas del transporte público de Lima.