A través de un comunicado, la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), anunció que el Metropolitano suspenderá los servicios de alimentadores y ruta troncal tras señalar que el Estado no ha cumplido con aplicar oportunamente los sistemas de compensación establecidos en los contratos desde el mes de abril.

A continuación, las claves para entender de qué se trata este problema:

¿Qué días se suspenderá el servicio?

Los concesionarios del Metropolitano precisan que el sábado 03 de julio, la flota de buses alimentadores dejarán de operar entre las 9:00 a.m. y las 4:00 p.m. Asimismo, la ruta troncal suspenderá su servicio el miércoles 07 de julio, en el mismo horario. En tanto, si continua el incumplimiento de pago, se suspendería totalmente el servicio el jueves 15 de julio.

¿Cuáles son las razones de esta medida

Primero, vale mencionar que a raíz de la pandemia del COVID-19, los buses del Metropolitano no usan el total de su aforo, por lo que el Gobierno subsidia parte de los costos, a fin de que las empresas no eleven el precio de los pasajes y esto acabe por afectar a los usuarios.

Al respecto, los concesionarios argumentan que la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) ha incumplido con estos pagos de compensación desde el mes de abril.

“Como se recuerda, esta situación se generó como resultado de las restricciones operativas establecidas por el Estado ante la pandemia y ha sido materia de varios anuncios de suspensión del servicio en los últimos meses. A la fecha no se ha logrado establecer un sistema que opere de manera sostenible y oportuno. El esfuerzo de las empresas y sus trabajadores para solventar la operación ya no es viable”, se lee en el comunicado.

El Comercio trató de recoger la versión de la ATU, pero hasta el cierre de esta nota no fue posible.

¿Cuánto es el monto adeudado?

En diálogo con El Comercio, Leonie Roca, presidenta de AFIN, señala que se les debe de abril y mayo, y está próximo a vencerse el pago de junio. Por mes, la deuda oscila entre 11 y 12 millones de soles.

Explicó que los desembolsos se realizan los 25 de cada mes. Es decir, por ejemplo, lo de mayo se debe pagar el 25 de junio.

“El problema, y esto es importante resaltarlo: en un servicio público, lo más clave es la continuidad del mismo, por ejemplo, en agua, luz, teléfono. Lo que quieres es que funcione siempre”, señaló.

“Lo que no puede pasar es que esa continuidad no tenga una continuidad financiera porque sino la continuidad operacional no se garantiza. Imagínate que ahora vienen las gratificaciones. ¿Cómo les pagas a los trabajadores sino tienes flujo de caja?”, se preguntó.

Indicó que los retrasos en los pagos son constantes. “Es inaceptable que el sistema de transporte más importante de la ciudad esté siendo manejado de esta manera”, criticó.

Subrayó que, además de que se les pague los adeudos, lo que los operadores del Metropolitano están reclamando es que se solucione el problema de fondo. Esto es, que se establezca un mecanismo para que los pagos sean puntuales.

