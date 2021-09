El cambio de requisitos para ingresar al país ha causado problemas. Hasta el fin de semana, las personas debían presentar su certificado de prueba molecular negativo si es que no estaban vacunadas con las dos dosis contra el COVID-19. No obstante, el viernes pasado, el Gobierno publicó un decreto y cambió las reglas: ahora pedía vacunación completa y prueba molecular, ambas a la vez. Luego, el domingo, el Ministerio de Salud aclaró en un comunicado que solo se debía presentar la prueba molecular y la presentación del carné ya no era obligatorio. Todo esto en tres días.

Una de las personas que se ha visto afectada por estos cambios sorpresivos ha sido Rodrigo Salazar Zimmermann, director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana (CPP). Él viajó el jueves a Estados Unidos en un vuelo. Él está vacunado y planeaba regresar presentando su carné de vacunación. El sábado se enteró que las reglas ahora eran otras, por lo que intentó hacerse la prueba molecular, pero no había atención por ser fin de semana. Recién hoy, lunes 20, ha podido hacerlo y la clínica le ha dicho que los resultados se los darán mañana en la tarde o el miércoles. El problema es que su vuelo de regreso parte el martes en la mañana.

“Lo que pasó en esencia es que los peruanos que salimos del país con unas condiciones dadas nos hemos enterado a mitad de camino que las han cambiado y ya no sabemos cómo regresar. Eso nos cuesta la prueba molecular, el hotel del día siguiente, al auto si lo alquilaste, el pasaje, y estamos varados porque no sabemos si Lan o América o el vuelo que sea nos va a poder dar el espacio de tiempo para poder regresar”, indicó.

Relató que él está en Key West, en Florida, y a pesar de que este es un pueblo pequeño, se ha encontrado con tres peruanos más en esta misma situación. “Y como yo, me imagino que son muchos peruanos que están varadas en muchos lugares que no saben cómo regresar al país porque el Gobierno ha tomado una decisión el viernes sin considerar que es un fin de semana donde la gente no trabaja y no hacen pruebas moleculares”, anotó.

Salazar invocó, en primer lugar, a que las aerolíneas no cobren el cambio de pasaje, porque este problema no lo han ocasionado los pasajeros. “Y lo segundo es que, cuando el Gobierno tome decisiones como esta, dé por lo menos una semana o diez días para que la gente pueda tomar sus decisiones de manera correcta”, subrayó.

-Corrección a nivel de la norma-

El gerente general de la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo, Carlos Gutierrez, indicó que las empresas áreas están basándose en el comunicado del Minsa para el ingreso de los pasajeros, por lo que están pidiendo la constancia de la prueba molecular.

“Hasta el momento, no tenemos mayor novedad, por suerte. Aparentemente, estamos no teniendo inconveniente con el ingreso de las personas dada la poca anticipación entre el tiempo lo que se dio la norma, que salió el jueves pasado, y su entrada en vigencia, a partir de hoy día”, informó.

En el caso puntual de Salazar, indicó que lamentablemente no tienen una línea de ayuda, ya que esto lo tiene que ver directamente con la aerolínea. Este Diario intentó comunicarse con LAN, la empresa con la que viaja Salazar, pero hasta el cierre de esta nota, no hubo respuesta.

Gutierrez aclaró que se necesita que el Gobierno haga la corrección a nivel de la norma, es decir, que en el decreto supremo se coloque una fe de erratas en la que se mencione que el requisito para ingresar al país es presentar solo la constancia de este tipo de prueba.

“Todas estas cosas han ocurrido u ocurren por falta de coordinación, si hubiese una coordinación adecuada y con anticipación sobre todo, no estaríamos apagando incendios para cruzar los dedos y ojalá de que tengan criterio amplio y puedan tener la flexibilidad necesaria para evitar perjudicar a los pasajeros que ya están en tráfico”, señaló.

En otro momento, indicó que lo dispuesto por el Gobierno era un retroceso, pues hasta antes de la norma vigente, el Decreto Supremo Nº 152-2021-PCM, las personas podían ingresar al país con prueba molecular o con carnet de vacunación y más antes, había una tercera opción: la presentación del certificado de la prueba de antígeno.

En tanto, el presidente de la Asociación Peruana de Operadores de Turismo Receptivo e Interno (Apotur), Enrique Quiñones, también mencionó que es necesario que el Gobierno haga la corrección en breve respecto a que solo basta con presentar el certificado de la prueba molecular para ingresar la país.

Refirió que se debe facilitar el ingreso de los turistas que se han inmunizado con la presentación de su constancia de vacunación y una prueba de antígeno, en tanto que los no vacunados deben presentar su certificado de prueba molecular con resultado negativo.

“Mientras que otros destinos abren las puertas a los vacunados, aquí en Peru se las cerramos. Eso nos resta competitividad”, señaló a Turiweb.

Quiñones también expresó su malestar por la confusión ocasionada por el decreto en el que se pide certificado de vacuna y prueba molecular para entrar al país y que luego fue aclarado por el Minsa.

