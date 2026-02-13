París celebra San Valentín con la reapertura del Museo de la Vida Romántica

El Museo de la Vida Romántica de París, una casa-taller consagrada al romanticismo que acogió a artistas como el pianista polaco Frédéric Chopin (1810-1849) o el pintor francés Eugène Delacroix (1798-1863), reabre este sábado, Día de San Valentín, tras 17 meses cerrado por obras de renovación.

En previsión del Día de los Enamorados, la ciudad del amor ha dado un lavado de cara a su rincón romántico particular: una casa al fondo de un camino empedrado, entre altos edificios parisinos, que preserva el sentimentalismo decimonónico y que, ahora, ha vuelto a su color original.

La directora del museo, Gaëlle Rio, detalló en declaraciones a EFE que, tras casi un año y medio de renovaciones, el inmueble ha sido totalmente restaurado y se ha dado con “el color original de la casa, tal y como fue construida en 1830”.

Hogar del pintor franco-holandés Ary Scheffer (1795-1858), el espacio fue punto de encuentro para algunos de los más renombrados artistas de inicios del siglo XIX, como los pintores Jean-Auguste-Dominique Ingrès (1780-1867) y Théodore Géricault (1791-1824), o el pianista austro-húngaro Franz Liszt (1811-1886).

El museo al completo incluye un complejo de talleres conectados por un pequeño patio, que reviven el imaginario romántico del XIX con la casa-museo en su centro, donde se exhibe la colección permanente, y varios espacios dedicados a exposiciones temporales, además de una jardinera reconvertida en salón de té.

La directora del museo consideró que la casa-taller “encarna la vida romántica”, una expresión que, asegura, en el siglo XIX tenía un significado distinto al actual.

“La palabra ‘romántico’ es una palabra que se utiliza mucho hoy en día. En el siglo XIX, el romanticismo designaba una corriente estética que se encuentra en la pintura, en la literatura y también en la música (...) y que sitúa en el centro de la inspiración, de las obras y de los artistas, el sentimiento, sobre todo, y es por eso que hubo ciertas resonancias con el Día de San Valentín para su inauguración”, explicó Rio.

Tras la renovación, la planta superior de la casa se divide en salas temáticas dedicadas a cuatro tópicos artísticos del movimiento; la naturaleza, la pasión, la oscuridad y las influencias literarias.

Por su parte, la planta inferior exhibe múltiples obras, decoraciones de época y elementos de la vida de artistas del XIX, como un busto de la escritora francesa Georges Sand -pseudónimo de Amantine Aurore Lucile Dupin de Dudevant- o un molde de la mano izquierda de Chopin.