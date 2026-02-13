París celebra San Valentín con la reapertura del Museo de la Vida Romántica

Escuchar
Fachada de la casa-taller del Museo de la Vida Romántica con motivo de su reapertura este sábado, Día de San Valentín, tras 17 meses de obras de renovación | EFE/ Pol Lloberas Cardona
El Museo de la Vida Romántica de París, una casa-taller consagrada al romanticismo que acogió a artistas como el pianista polaco Frédéric Chopin (1810-1849) o el pintor francés Eugène Delacroix (1798-1863), reabre este sábado, Día de San Valentín, tras 17 meses cerrado por obras de renovación.

