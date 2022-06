BTS continúa con sus éxitos como banda. El nuevo álbum de la agrupación surcoreana, “Proof” ha logrado su sexto debut en el primer lugar de la lista de principal de álbumes de Billboard.

“Proof”, el disco triple que reúne lo mejor del repertorio de la boyband, fue lanzado el pasado 10 de junio y ha la fecha ya consigue sus primeros récords, convirtiéndose en su sexto álbum en liderar el chart, según anunció Billboard.

Según Billboard, la agrupación de k-pop ha vendido el equivalente a 314 mil unidades de su nuevo disco en los Estados Unidos, en la semana que terminó el jueves de la semana pasada. Con ello, BTS registra las mejores ventas de discos de una banda. Agregó que la gran mayoría de tales unidades fue impulsada por las ventas de CD.

“Billboard 200″ clasifica los álbumes más populares de la semana en Estados Unidos, al medirlos por unidades equivalentes a un álbum, que comprenden las ventas físicas de álbumes y otros registros de ventas digitales.

El álbum Proof se convirtió en el sexto disco de BTS que debutó en el primer puesto de la lista, después de “Love Yourself: Tear”, “Love Yourself: Answer”, “Map of the Soul: Persona”, “Map of the Soul: 7″ y “Be”.

Asimismo, dos de sus canciones nuevas del último álbum se han registrado entre los “Hot 100″ de Billboard, según la página web de la revista estadounidense, publicada el sábado.

La web mostró que la canción “Yet To Come” se situó en el 13er. lugar del listado musical, mientras que “Run BTS” se ubicó en el 73er. puesto.

[INFO]📰



¡'Yet To Come' debuta en el lugar #13 en la lista oficial de Billboard Hot 100!



73. Run BTS

110. For Youth

121. Born Singer



¡BTS logra ahora un total de 25 entradas en la lista de Billboard Hot100! El primer acto coreano en conseguirlo.



©chartdata | @BTS_twt #BTS pic.twitter.com/qRltBJD6sq — BTS SQUAD⁷ | ¡PROOF #1! (@BTSquadInfo) June 21, 2022