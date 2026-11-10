Johnny Depp vive un momento especial con su regreso a las grandes producciones de Hollywood con “Ebenezer”, una nueva adaptación cinematográfica del clásico navideño “Cuento de Navidad”, del escritor Charles Dickens. Este será una de sus grandes apuestas tras dejar atrás el juicio con su expareja Amber Heard.

En el primer tráiler, el actor aparece caracterizado como ‘Ebenezer Scrooge’ y sorprende con un guiño frente a cámaras expresando las siguientes frases: “Es bueno estar de vuelta” y “Ya no soy el hombre que era”.

La película, producida por Paramount Pictures, representa su primera gran producción de estudio en casi una década, luego de que las controversias personales y los procesos judiciales con su expareja, Amber Heard, afectaran considerablemente su trayectoria profesional.

Johnny Depp en "Ebenezer", protagónico que lo conecta a un personaje de la literatura occidental que ha sido adaptado múltiples veces. (Foto: Paramount Pictures) / UIP

Aunque permaneció activo en el cine independiente y en proyectos propios, el actor perdió oportunidades importantes, entre ellas su participación en la saga “Animales fantásticos”, donde fue reemplazado por Mads Mikkelsen. Sin embargo, continuó trabajando en producciones europeas y mantuvo su vínculo publicitario con la marca Dior.

La productora Nellee Holmes destacó que el actor todavía cuenta con aliados dentro de la industria cinematográfica. Por su parte, especialistas en comunicación y cultura consideran que la cobertura mediática de sus procesos judiciales contribuyó a consolidar una imagen pública que también despertó el respaldo de determinados sectores.

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Dirigida por Ti West, “Ebenezer” cuenta además con Rupert Grint, Ian McKellen y Daisy Ridley en su reparto. La producción tiene previsto su estreno en cines el próximo 13 de noviembre y representa una apuesta importante para poner a Johnny Depp nuevamente en el radar.

Rupert Grint y Johnny Depp asisten al estreno mundial de “Ebenezer”. (Foto: Wiktor Szymanowicz / AFP)

Tras este proyecto, Depp también prepara “Day Drinker”, junto a Penélope Cruz y Madelyn Cline. Asimismo, continúan las conversaciones sobre un posible regreso a “Piratas del Caribe”, franquicia que lo convirtió en una de las figuras más reconocidas del cine internacional.