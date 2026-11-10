Johnny Depp asume un nuevo reto en su carrera en una nueva adaptación de “Cuento de Navidad”, el clásico de Charles Dickens. (Foto: Wiktor Szymanowicz / AFP)
Johnny Depp asume un nuevo reto en su carrera en una nueva adaptación de “Cuento de Navidad”, el clásico de Charles Dickens. (Foto: Wiktor Szymanowicz / AFP)
Por Redacción EC

Johnny Depp vive un momento especial con su regreso a las grandes producciones de Hollywood con “Ebenezer”, una nueva adaptación cinematográfica del clásico navideño “Cuento de Navidad”, del escritor Charles Dickens. Este será una de sus grandes apuestas tras dejar atrás el juicio con su expareja Amber Heard.

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