Su humor radicaba en la burla, en el sexo y lo escatológico. Se trataba de una película que funcionaría siempre que el público haya visto las películas referenciadas. “Scary Movie” se estrenó en julio del 2000 y rápidamente se convirtió en una de las cintas que lideraron la taquilla ese año.

►El documental de los Panamericanos que mutó para convertirse en una metáfora sobre la resiliencia del peruano

En la película se pronuncia 20 veces la palabra “fuck”, “shit” unas 29 y pene y vagina reciben al menos tres diferentes eufemismos. Su presupuesto fue de 19 millones de dólares y recaudó 278 millones. Un éxito comercial por donde se lo mira. ¿De la crítica? Not so much: Para “Los Angeles Daily News”, “los chistes fueron aburridos, faltos de imaginación y estaban pobremente presentados”. Para el “Detroit News” fue “una película que prueba una y otra vez lo bajo que puede llegar”. Y Susan Wloszcyna, del USA Today, dijo "el problema es, quizá, que estoy demasiado vieja para apreciar las maravillas de un falo penetrando la oreja de alguien”.

No obstante, “Scary movie”, una película que el público ve, posiblemente, más en cable cuando hace un desinteresado zapping que por ir a buscarla en alguna plataforma digital, se convirtió en una saga de 5 cintas que no se cansó de parodiar las películas de terror y abrió a otras la posibilidad de hacer lo mismo con películas de adolescentes, románticas, épicas y de super héroes.

En toda la saga han desfilado actores sumamente conocidos como Charlie Sheen, Lindsay Lohan, Bill Pullman, Carmen Electra, Leslie Nielsen, Denise Richards, James Woods, entre otros. Incluso la producción contó que se le pagó un millón de dólares a Marlon Brando para que participe, pero justo antes de filmar se enfermó.

LA PARODIA POR LA PARODIA

Según el escritor León Arsenal, “las parodias en el cine están hechas para dejar las cosas en su justo lugar”. En el caso de “Scary movie” más que una burla crítica se trata de una burla a secas. Es decir, la explotación del absurdo e incoherente en beneficio de la risa rápida. Lejos están las parodias que se iniciaron en el cine con un cargamento de mensajes críticos y cuestionadores. Charles Chaplin, Buster Keaton o Harold Lloyd conseguían animar al espectador mediante una visión crítica a la época…Fue así como con Charles Chaplin nos pudimos reír de Hitler (El Gran Dictador), de las austeras condiciones de un obrero en la época de la Gran Depresión (Tiempos modernos), así como de la pobreza y hambruna que dejaron las guerras entre la población británica (El Chico)”, ha señalado Ana Eznarriaga en su artículo “Breve historia del cine de comedia” publicado en la revista “Suma Cultural”

Entonces, si bien la historia de “Scary Movie” era sobre un asesino que empieza a liquidar a cuanto adolescente se le cruce, el verdadero argumento de la película era hacer referencias a cintas de terror que hayan tenido éxito en el público. Así, por ejemplo, muchas escenas son “homenajes” a las películas “sé lo que hicieron el verano pasado” y “Scream”, del director Wes Craven, creador de uno de los íconos máximos del cine de terror, Freddy Kruger.

La película fue concebida por tres hermanos, Keenen Ivory Wayans, quien la dirigió; y Shawn Wayans y Marlon Wayans, quienes la escribieron y planearon muchas cosas que no llegaron a realizarse, como el cameo de Jamie Lee Curtis o que Jared Leto sería uno de los protagonistas. Igualmente, Alicia Silverstone iba a ser Cindy Campbell, pero rechazó el papel.

Entre las cintas que fueron parodiadas están “La bruja de Blair”, “Matrix”, “Sexto sentido”, “Titanic”, “Carrie”, “Corre, Lola, corre”, “Sueños de libertad”, “Sospechosos comunes”, entre otras.

Luego del estreno de Scary Movie, llegaron las secuelas. La última fue Scary Movie 5, estrenada en 2013 con un presupuesto de 20 millones dólares y que recaudó apenas 78 millones. Alrededor de estas cintas nacieron otras del mismo tipo pero enfocadas en temáticas diferentes como “Superhero movoe”, “No es otra tonta película americana”, “Casi 300”, “Disaster movie”, “Epic movie”, “Vampires sucks”, “The hungover games”, entre otras.

Nos guste o no, “Scary Movie” hizo historia en el cine.

TE PUEDE INTERESAR