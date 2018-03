Oscar 2018: Sam Rockwell es el Mejor actor de reparto

Las predicciones fueron correctas. Sam Rockwell fue elegido el Mejor actor de reparto en los Oscar 2018, trofeo que el año pasado ganó Mahershala Ali, por el filme "Moonlight".

Sam Rockwell, del elenco de "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" ("Tres anuncios por un crimen" en América Latina), era el favorito en la categoría.

Antes de la entrega de los Oscar 2018, por su interpretación de un torpe y violento policía el estadounidense ya había sido galardonado con un Globo de Oro, un BAFTA y un premio SAG.

MENSAJE DE AGRADECIMIENTO

Al subir al escenario, Sam Rockwell contó una anécdota familiar que revela cómo sus padres le inculcaron desde temprano su pasión por el cine.

"Quiero agradecer a la Academia... vaya, nunca pensé que diría estas palabras. A los actores que estaban nominados conmigo, quiero decirles que ustedes son de lo mejor, me inspiran y siempre lo han hecho. Cuando tenía 8 años, me llamaron a la oficina del director en la escuela. Eran mis padres. Me dijeron que teníamos que irnos, que había pasado algo con mi abuelita. Cuando nos fuimos, pregunté que había pasado. Me dijeron: 'Nada, nos vamos al cine'. Mis papás amaban el cine. Gracias a ellos es que tengo esta pasión", declaró el actor.

El actor también agradeció a su "increíble elenco": Frances McDormand y Woody Harrelson, en especial. También agradeció al director, Martin McDonagh y a "todos los que vieron la película" y los que solo vieron "el cartel".

Sam Rockwell ganó el Oscar 2018. (Fuente: El Comercio)

LOS RIVALES

Se enfrentaron a Sam Rockwell otros actores de peso: Willem Dafoe por "The Florida Project", una película con buena crítica pero que ha pasado desapercibida en la temporada de premios; y Christopher Plummer, quien ayudó a 'regrabar' "All the Money in the World" tras las denuncias de acoso sexual contra su ex protagonista: el hoy desaparecido Kevin Spacey.

Completaron la lista de nominados: Woody Harrelson por "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri"; y Richard Jenkins, por "The Shape of Water" ("La forma del agua").