Parece difícil que esta vez alguien proteste frente al local de la Academia exigiendo inclusión y representatividad. Si revisamos los candidatos a Mejor Película en la edición nonagésima cuarta de los premios Óscar, podremos encontrar presentes a muchos sectores: filmes dirigidos por mujeres, épicas afroamericana, cineastas japoneses, un western que indaga en las nuevas masculinidades y la primera nominación de un actor masculino con discapacidad auditiva, Troy Kotsur, parte del elenco de “CODA: Los sonidos del silencio”, también nominada a Mejor película, junto con “Belfast”, “No mires arriba”, “Drive My Car”, “Dune”, “El método Williams”, “Licorice Pizza”, “El callejón de las almas perdidas”, “West Side Story” y “El poder del perro”, cinta de la neozelandesa Jane Campion, la primera mujer con dos nominaciones a mejor dirección en la historia de los Óscar, y quien competirá con sus colegas Kenneth Branagh, Ryûsuke Hamaguchi, Paul Thomas Anderson y Steven Spielberg.

¿Tras críticas anteriores, la Academia ha hecho su tarea para ser más inclusiva? Para el crítico Sebastián Pimentel, más allá de su tradicional conservadurismo, esta vez el ente representativo de la actividad cinematográfica ha sido consciente de que si no se pone en sintonía con los nuevos tiempos, corre el riesgo de perder su influencia y su popularidad. “Nadie ignora que las últimas transmisiones del Oscar no han tenido el rating de mejores tiempos, y también es cierto que las protestas por la no inclusión de mujeres y afroamericanos, de parte de los mismos artistas de Hollywood, es cada vez más fuerte”, señala.

Jane Campion, nominada por “El poder del Perro”. Tras “El Piano” (1993), es su segunda participación en la categoría de Mejor Dirección. Algo histórico. (Foto: Netflix)

Por su parte, para la crítica Leny Fernández, estos premios han mantenido la misma línea en los últimos años, debido a las grandes demandas de inclusión por muchos sectores antes ignorados en la industria. “De alguna manera, han caído también en un exceso de corrección política, sin desmerecer lo buenas que puedan ser las candidatas. En ese sentido, de alguna manera los Oscar han perdido personalidad y perfil. No sé si intentando contentar a todos lograrán conseguir recobrar una audiencia que hoy les resulta esquiva”, explica.

La mañana del martes, el anuncio de las nominadas a los Premios Oscar 2022, cuya ceremonia de entrega se celebrará el domingo 27 de marzo en el teatro Dolby de Los Ángeles, deja notables sorpresas. Por ejemplo, por segundo año consecutivo, Netflix consigue tener dos películas nominadas en la categoría principal, a saber “No mires arriba” y “El poder del perro”, esta última convertida en la película más nominada de esta plataforma en toda su historia, gracias a sus 12 candidaturas.

“Duna”, el filme dirigido por Denis Villeneuve, consiguió 10 nominaciones, desde Mejor Película, Mejor fotografía y Mejor Guión Adaptado, pasando por todas las categorías técnicas.

Para Fernández, la presencia de filmes como “Drive my car” o “El poder del perro”, le permiten a la Academia protegerse de las críticas. Yo creo que ser políticamente correcto no es necesariamente positivo. Te va a ahorrar las críticas, pero le va a quitar carácter a un premio tan importante”, explica.

Por cierto, “Drive My Car” es la décimo cuarta película de habla no inglesa que ha conseguido consigue la nominación en la categoría principal. También es la primera cinta japonesa que logra la nominación en Mejor Película y Mejor Guion Adaptado, mientras que Ryusuke Hamaguchi se convierte en el tercer cineasta japonés que logra la nominación en Mejor Dirección, tras Hiroshi Teshigahara en 1966 y Akira Kurosawa en 1986.

“Drive My Car”, de Ryusuke Hamaguchi. La cinta japonesa está nominada a Mejor Película. Mejor Director y Mejor Guion Adaptado.

Para Pimentel, estos resultados no deberían sorprendernos. “La vitalidad creativa del cine asiático pisa fuerte desde hace décadas y no parece menguar. Al contrario, goza de una gran salud artística, con una audacia quizá mayor que la de EEUU y Europa. Lo que está haciendo la academia es lo más inteligente: incluir los nuevos cines y a sus nuevos protagonistas”, afirma.

Asimismo, como advierte el crítico, en un mundo cada vez más intercultural y globalizado en sus modos de consumo, casos como la serie coreana “El juego del calamar”, la más vista en Netflix, demuestra que las barreras culturales entre Occidente y Oriente están en proceso de diluirse. “Está visto que el streaming no es un enemigo de Hollywood o del cine, al contrario, es su gran aliado. La pandemia ha transformado a Hollywood, incluso veo anacrónico que no se incluyan series en los premios de la Academia”, señala.

West Side Story, la cintra de Spielberg obtuvo 7 nominaciones. Belfast, la cinta de Kenneth Branagh destaca en seis nominaciones, incluyendo Mejor Película, Mejor Director, y Mejor Guion Original.

Tras una edición que pasó más inadvertida por las condiciones del coronavirus, y queriendo tomar distancia de los escándalos protagonizados por los alicaídos Globos de Oro, la ceremonia del Oscar regresa con la intención de darnos la ilusión de volver a la antigua normalidad y, de paso, recuperar los índices de audiencia.

