“Star Wars” es una de las películas más queridas de la industria del cine. Con nueve películas y cuatro series de televisión, la franquicia de George Lucas se ha convertido en una de las historias más exitosas de todos los tiempos; y eso, en gran parte, gracias a los personajes que se han ganado el corazón de más de una generación.

Estos personajes llevaron, además, a la fama mundial a los actores que los interpretaron; quienes serán recordados para siempre por todos, y no solo por los fanáticos de “Star Wars”. En esa línea, son muchos los actores que ya no están con nosotros. Aquí una lista con quienes partieron, siendo David Prowse (Darth Vader) el último en partir el pasado 28 de noviembre de 2020.

ACTORES DE “STAR WARS” QUE HAN MUERTO

CARRIE FISHER

Carrie Fisher falleció repentinamente a los 60 años en 2016, justo después de Navidad. Su muerte no solo conmovió a los fans de “Star Wars”, sino que también obligó a los cineastas a reelaborar su presencia en “The Rise of Skywalker”.

Carrie Fisher falleció repentinamente a los 60 años en 2016 (Foto: AFP)

ALEC GUINNESS

Aunque Alec Guinness menospreció a “Star Wars”, los fanáticos todavía lo aman como Obi-Wan Kenobi de todos modos. El gran actor británico falleció a los 86 años en 2000.

Alec Guinness como Obi-Wan Kenobi en "Star Wars" (Foto: Lucasfilm/Disney)

PETER MAYHEW

Peter Mayhew, que interpretó a Chewbacca en todas las películas de “Star Wars”, falleció tristemente en 2019 a la edad de 74 años.

Peter Mayhew interpretó a Chewbacca en todas las películas de “Star Wars” (Foto: AFP/Lucasfilm)

CHRISTOPHER LEE

Aunque la carrera de Christopher Lee abarcó décadas y géneros, para los fanáticos de “Star Wars” siempre será el Conde Dooku. Lee falleció en 2015 a la edad de 93 años.

Conde Dooku - Otro icónico villano dado vida por Christopher Lee (Foto: Lucasfilm)

KENNY BAKER

Kenny Baker fue el hombre dentro del traje como R2-D2 durante toda la saga de “Star Wars”. Lamentablemente, falleció a la edad de 81 años en 2016.

Kenny Baker fue el hombre dentro del traje como R2-D2 (Foto: Lucasfilm)

PETER CUSHING

Peter Cushing interpretó al Gran Moff Tarkin, el líder de la flota del Imperio, en las películas originales de “Star Wars”. Aunque Cushing falleció en 1994, fue recreado digitalmente para escenas en “Rogue One”.

Peter Cushing interpretó al Gran Moff Tarkin. En la foto junto a Mark Hamill en el set de "Star Wars: A New Hope" (Foto: Lucasfilm)

JACK PURVIS

Jack Purvis interpretó varios papeles muy disfrazados en el universo de “Star Wars”. Fue el principal Jawa en “A New Hope”, el jefe ugnaught en “The Empire Strikes Back”, y Teebo el Ewok en “Return of the Jedi”. Purvis falleció en 1997 a la edad de 60 años.

Jack Purvis interpretó varios papeles muy disfrazados en el universo de “Star Wars” (Foto: Lucasfilm)

ERIK BAUERSFELD

El actor de voz Erik Bauersfeld falleció en 2016 a la edad de 93 años, pero siempre tendremos su línea más famosa y citada con frecuencia: “¡Es una trampa!”, que lo dijo em “Return of the Jedi” y “The Force Awakens”.

El actor de voz Erik Bauersfeld falleció en 2016 a la edad de 93 años (Foto: AFP/Lucasfilm)

SEBASTIAN SHAW

Sebastian Shaw interpretó dos papeles en “Satr Wars”; una como Darth Vader cuando le quitan la máscara y como el fantasma de Anakin al final de “El Retorno del Jedi”. Shaw murió en 1994 a los 89 años.

Sebastian Shaw interpretó dos papeles en “Satr Wars”; una como Darth Vader cuando le quitan la máscara (Lucasfilm)

DAVID PROWSE

Dave Prowse encarnó a Darth Vader en la trilogía original de “Star Wars”, falleció el 28 de noviembre a los 85 años.

Dave Prowse encarnó a Darth Vader en la trilogía original de “Star Wars” (Twentieth Century Fox)

OTROS ACTORES DE STAR WARS QUE MURIERON

Jeff Moon, Damono Deomaley en “A New Hope”. Falleció en 1979.

Graham Ashley, Gold Five en “A New Hope”. Falleció en 1979.

Eddie Byrne, el general Vanden Willard en “Una nueva esperanza”. Falleció en 1981.

Barry Gnome, Kabe en “A New Hope”. Falleció en 1988.

Alex McCrindle, Jan Dodonna en “Una nueva esperanza”. Falleció en 1990.

John William Ault, Bob Hudsol en “Una nueva esperanza”. Falleció en 1990.

Anthony Lang, Sim Aloo en “El retorno del Jedi”. Falleció en 1992.

Pat Welsh, Boushh en “El retorno del Jedi”. Falleció en 1995.

Jeremy Sinden, Dex Tiree en “Una nueva esperanza”. Falleció en 1996.

Don Henderson, el general Cassio Tagge en “Una nueva esperanza”. Falleció en 1997.

Declan Mulholland, sustituto de Jabba the Hutt en “Una nueva esperanza”. Falleció en 1999.

Morris Bush, Dengar en “The Empire Strikes Back”. Falleció en 1999.

Shelagh Fraser, Beru Whitesun Lars en “Una nueva esperanza”. Falleció en 2000.

Ted Burnett, cantinero Wuher en “Una nueva esperanza”. Falleció en 2001.

Francis Batsoni, Consejero imperial en “El retorno del Jedi”. Falleció en 2001.

Claire Davenport, Yarna d’al ‘Gargan en “El retorno del Jedi”. Falleció en 2002.

Des Webb, el wampa en “El imperio contraataca”. Falleció en 2002.

Gilda Cohen, un patrón de cantina en “Una nueva esperanza”. Falleció en 2003.

Bruce Boa, el general Rieekan en “El imperio contraataca”. Falleció en 2004.

Michael Sheard, el almirante Kendal Ozzel en “El imperio contraataca”. Falleció en 2005.

John Hollis, Lobot en “El imperio contraataca”. Falleció en 2005.

William Hootkins, Jek Porkins en “A New Hope”. Falleció en 2005.

Phil Brown, Owen Lars en “A New Hope”. Falleció en 2006.

Ronnie Phillips, un Ewok en “El regreso del Jedi”. Falleció en 2007.

Christine Hewett, Shada D’ukal, una de las hermanas Tonnika, en “A New Hope”. Falleció en 2007.

Larry Ward, Greedo en “Una nueva esperanza” y Jabba Desilijic Tiure en “El retorno del Jedi”. Falleció en 2007.

Mark Jones, Nemet en “The Empire Strikes Back”. Falleció en 2010.

Eiji Kusuhara, Gureni Telsij en “El retorno del Jedi”. Falleció en 2010.

Richard LeParmentier, almirante Motti en “Una nueva esperanza”. Falleció en 2013.

Christopher Malcolm, Rogue Two en “The Empire Strikes Back”. Falleció en 2014.

Malcolm Tierney, Shann Childsen en “Una nueva esperanza”, falleció en 2014.

Khan Bonfils, Saesee Tiin en “The Phantom Menace”. Falleció en 2015.

Alethea McGrath, Jocasta Nu en “El ataque de los clones”. Falleció en 2016.

Drewe Henley, Garven Dreis en “Una nueva esperanza” y en “Rogue One: Una historia de Star Wars”. Falleció en 2016.

Peter Sumner, teniente Pol Treidum en “Una nueva esperanza”. Falleció en 2016.

John Forgeham, Bolvan en “A New Hope”. Falleció en 2017.

Margaret Towner, Jira en “The Phantom Menace”. Falleció en 2017.

Shane Rimmer, jefe de equipo rebelde en “A New Hope”. Falleció en 2019.

Patrick Jordan, Siward Cass en “Una nueva esperanza”. Falleció en 2020.

Max von Sydow, Lor San Tekka en “The Force Awakens”. Falleció en 2020.

Andrew Jack, Caluan Ematt en “El despertar de la fuerza” y “El último jedi”, así como la voz de Moloch en “Solo: Una historia de Star Wars”. Falleció de COVID-19 en 2020.

Malcolm Dixon, Leektar en “El Retorno del Jedi”. Falleció en 2020.

