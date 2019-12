“Star Wars: The Rise of Skywalker” ya está en los cines, finalizando no solo la trilogía que comenzó en “The Force Awakens” (2015), sino también la saga de los Skywalker que comenzó en 1977 con “A New Hope”.

ADVERTIMOS QUE EN ESTA NOTA DISCUTIREMOS DETALLES DE LA RECIENTEMENTE ESTRENADA “THE RISE OF SKYWALKER”.

Entre las cosas que resuelve la cinta es la relación entre el villano Kylo Ren/Ben Solo (Adam Driver) y la aprendiz de jedi Rey (Daisy Ridley).

Durante las dos anteriores películas, la relación entre estos dos personajes ha sido compleja. Por el lado de Kylo Ren, este ha pasado de estar inicialmente fascinado por Rey para luego intentar convertirla al lado oscuro de la Fuerza y conquistar la galaxia junto a ella.

Rey, en cambio, vio principalmente a Ren como un enemigo, sobre todo en “The Force Awakens” luego de que este matara a Han Solo (Harrison Ford) a quien ella veía como una figura paterna. Sin embargo, para “The Last Jedi” el vínculo en la Fuerza que compartieron causó que esta viera la soledad y el dolor del líder de la Primera Orden, causando que quisiera redimirlo.

En “Star Wars: The Rise of Skywalker” esta relación continua, con el adicional que el ahora revivido (o nunca muerto) emperador Sheev Palpatine (Ian McDiarmid) es el que ocupa el antiguo lugar de Snoke como el villano de la película, con el adicional de que este es revelado como el abuelo de Rey, información en apariencia chocante que, al final, resulta tenee escasa relevancia para el resto de la película fuera de conectar a la heroína con las anteriores sagas.

Finalmente, Kylo Ren es redimido por su madre Leia en las ruinas de la segunda Estrella de la Muerte tras un duelo con Rey, mientras que la joven jedi viaja a Exogol para enfrentarse al emperador, con el ahora Ben Solo siguiendo sus pasos.

Pero el señor de los sith muestra ser más que suficiente para Ben y Rey. Luego de lanzar al último Skywalker por un agujero en un acto que refleja el clímax del Episodio VI, Palpatine y Rey se enfrentan en la última batalla entre los sith y los jedis, terminando con la muerte del malvado anciano a causa de sus propios relámpagos de la Fuerza en una escena similar a la que tuvieron él y Mace Windu (Samuel L. Jackson) en “Revenge of the Sith”.

En el momento más Disney de la saga, Rey fallece por el esfuerzo de la pelea, solo para ser curada por el todavía vivo Ben Solo, quien sobrevivió a su caída en una proeza que enorgullecería a Indiana Jones. La pareja comparte su primer y último beso antes de que Ben fallecdel esfuerzo, desapareciendo en la Fuerza como el resto de los Skywalkers.

Como muchos de los elementos de la película, el ósculo tuvo una recepción polarizada. Hubo quienes celebraron que se confirmara la relación entre Kylo Ren y Rey, llamada ‘Reylo’ en algunos círculos, aunque haya tenido un final tan rápido. Sin embargo, hubo también quienes se quejaron de que J.J. Abrams haya oficializado este romance, al señalar que la relación entre ambos personajes era muy parecida a un abuso emocional.

Una de las personas que no parece convencida por esta relación es la actriz Daisy Ridley, quien interpreta a Rey en las películas.

“Sí conozco de ‘Reylo’. No se cómo me siento por eso porque todos están hablando sobre lo tóxico de la relación cuando es esencialmente abuso emocional”, dijo la actriz en una entrevista durante el Star Wars Celebration Chicago en abril de este año. “Es un tema complicado. Sí siento, muy en el fondo, que Kylo piensa que lo que está haciendo es correcto y que él no piensa que está equivocado, pero él ha matado a tantas personas. Así que no puedo apoyarlo, no en una manera personal”.

Rey fue torturada por Kylo Ren en "The Force Awakens". (Foto: Lucasfilm)

Recodemos que entre los crímenes conocidos de Kylo Ren están el destruir la nueva orden jedi, ordenar la aniquilación de un pueblo de Tuanul en Jakku, la activación de la base Starkiller y la destrucción de miles de millones de vidas, el asesinato de su padre Han Solo (también la figura paterna de Rey), casi matar a Finn, torturar a Rey y ordenar la muerte de la mayoría de la Resistencia.

Lo que ha dejado este final es a muchos fans insatisfechos. Aquellos que querían a Rey y Kylo juntos y felices como perdices vieron la posibilidad eliminada; mientras que aquellos que pensaron que una película de “Star Wars” en la era Disney no podría promover unna relación enfermiza, encontraron que sus peores miedos se hicieron realidad.

En cambio, estarán satisfechos los que querían una simple redención para Ben Solo; el cual jamás vivió las consecuencias de sus actos en toda la trilogía. Ni siquiera en la muerte.

