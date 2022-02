J-Hope de BTS cumple años: así celebra el idol junto a ARMY

Jung Ho-seok, conocido en el mundo artístico como J-Hope, cumple años este 18 de febrero, y aprovechó la oportunidad para celebrarlo junto a sus fanáticos de forma virtual a través de una transmisión en vivo.

El miembro de BTS cumple 28 años de edad y ARMY de todo el mundo lo festeja desde ya de una manera nunca antes vista. Sorpresas y gran variedad de proyectos preparó el fandom para mostrarle su cariño y apoyo al artista surcoreano.

Asimismo, Hobi no quiso celebrar este día especial sin sus seguidores, por ello se unió a VLive para pasar tiempo con ARMY y contarnos un poco sobre los planes de la banda y el estado de cada miembro de Bangtan.

A continuación, te contamos cuáles fueron los mejores momentos de J-Hope en la transmisión, si te lo llegaste a perder.

Los 5 mejores momentos de J-Hope en el VLive

1. El cartel de Jin

El cartel de Jin estuvo presente en la transmisión de J-Hope. En el VLive se pudo ver el cartel con la frase “Hola, J-Hope Feliz Cumpleaños” en el fondo. Se sabe que Kim Seok-jin fue la primera persona en felicitar a Hobi, pues este último lo compartió en su Instagram.

2. El pastel de J-Hope

El idol de BTS mostró a ARMY su patel de cumpleaños, era de color blanco y solo tenía la icónica frase de J-Hope: “U ARMY HOPE” con letras rosas.

3. J-Hope sobre el concierto en Seúl

BTS volverá con otro concierto presencial en Seúl, y J-Hope no dudó en mostrar su emoción. El idol está realmente contento de poder ver nuevamente a ARMY cara a cara y lo hará en el Permission to Dance On Stage In Seoul.

4. J-Hope sobre V

Si bien Taehyung está atravezando por la enfermedad del COVID-19, y para que ARMY no esté preocupada, J-Hope nos dio buenas noticias del idol. El solecito de BTS dijo que V está recuperándose bien y que no se preocupen por él ahora mismo. Incluso, en la transmisión se pudo ver que V llamó a Hobi para felicitarlo por su cumpleaños.

5. Nueva música de BTS

J-Hope dio la gran noticia de que ARMY no tendría que esperar más por nueva música de BTS, pués los chicos de Bangtan ya están trabajando en ello. ¿Tendremos nuevo comeback pronto?

