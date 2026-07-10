Con este primer poemario, Federico Alponte presenta una voz que dialoga con la tradición literaria desde la experiencia personal | Foto: Difusión
Con este primer poemario, Federico Alponte presenta una voz que dialoga con la tradición literaria desde la experiencia personal | Foto: Difusión
Por Redacción EC

La editorial Pasionerrada publica Cartografía de mis duelos, el primer poemario del escritor trujillano Federico Alponte Wilson, que será presentado el próximo martes 14 de julio, a las 7:00 p. m., en la Librería & Café Casa Tomada de San Isidro (Av. Petit Thouars 3506). El evento contará con la participación del reconocido poeta Marco Martos.