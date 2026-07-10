La editorial Pasionerrada publica Cartografía de mis duelos, el primer poemario del escritor trujillano Federico Alponte Wilson, que será presentado el próximo martes 14 de julio, a las 7:00 p. m., en la Librería & Café Casa Tomada de San Isidro (Av. Petit Thouars 3506). El evento contará con la participación del reconocido poeta Marco Martos.

Ingeniero electrónico y gerente de proyectos de profesión, Federico Alponte encontró en la literatura un espacio de exploración personal. Tras formarse en diversos talleres de escritura con el maestro Alonso Cueto, publicó en 2023 su primer libro de cuentos, Eucaliptos sin aroma. Actualmente cursa la Maestría de Escritura Creativa de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

En Cartografía de mis duelos, Alponte convierte la escritura en un recorrido por las pérdidas que han marcado su vida. Dividido en cuatro secciones —Autobiografía, Ellas, Muerte y Salvación—, el libro aborda temas como la muerte del padre, la memoria familiar, el amor, la depresión, la identidad, la fe y la propia literatura como una forma de reconstrucción.

La presentación del poemario será el 14 de julio en la Librería & Café Casa Tomada

Con este primer poemario, Federico Alponte presenta una voz que dialoga con la tradición literaria desde la experiencia personal, construyendo una poesía que encuentra en la vulnerabilidad una forma de resistencia. Cartografía de mis duelos invita a reflexionar sobre la pérdida, la memoria y la posibilidad de reconstruirse a través de la escritura, en un libro donde la intimidad se convierte en una experiencia compartida.

La presentación contará con los comentarios de Marco Martos, poeta, ensayista y doctor en Literatura por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Considerado uno de los principales representantes de la Generación del 60, Martos ha desarrollado una destacada trayectoria académica y literaria, con títulos fundamentales como Casa nuestra, Al leve reino, Sílabas de la música, Vértigo y Biblioteca del mar. Además, presidió la Academia Peruana de la Lengua durante varios periodos y ha recibido importantes reconocimientos por su aporte a la poesía peruana.

SOBRE EL AUTOR