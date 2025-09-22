El próximo 29 de septiembre a las 8:00 p. m., el Teatro Mario Vargas Llosa será escenario de una de las veladas musicales más esperadas de la temporada: la Orquesta Filarmónica de Lima interpretará el Concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo, con el guitarrista español Pedro Mateo González como solista invitado y bajo la batuta del director mallorquín Bernat Quetglas.

Será la primera vez que ambos artistas se presentan juntos en Lima, lo que añade un atractivo especial a la cita. La obra de Rodrigo, escrita en 1939 y considerada un emblema universal de la música española, alcanzará su punto más conmovedor en el célebre adagio, donde la guitarra solista despliega una plegaria íntima y desgarradora que ha trascendido generaciones y fronteras.

El programa de la noche se abrirá con la Sinfonía N.º 104 “Londres” de Joseph Haydn, una pieza luminosa y vibrante que representa la madurez creativa del “padre de la sinfonía”. La grandeza clásica del compositor austríaco servirá de contrapunto a la hondura emocional de Rodrigo en un repertorio que busca tender puentes entre el ingenio vienés del siglo XVIII y la intensidad lírica de la España del siglo XX.

Con esta quinta cita de la temporada 2025, la Orquesta Filarmónica de Lima reafirma su compromiso con la excelencia artística y su vocación por acercar al público peruano el repertorio sinfónico universal. Desde su fundación, la agrupación se ha consolidado como uno de los principales referentes musicales del país, reuniendo en sus temporadas a directores y solistas de talla internacional y contribuyendo a la formación de nuevas audiencias.

DATO

Entradas a la venta en Joinnus.