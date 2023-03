Si dejamos a un lado al baterista de la banda, las tres chicas sobre el escenario parecen sacadas de una película como “Midsommar”: cabellos rubios, vestidos blancos y pies descalzos; cantos angélicos, danzas tribales. Aurora y compañía ostentan la imagen prototípica de algún mito nórdico de ensueño, pero tampoco es justo estereotiparlas: su mezcla de art pop y electropop es bastante contemporánea y podría también provenir de Canadá o de Japón, y no de las tierras de Erling Haaland.

De hecho, antes de que Aurora y su grupo salieran a escena, lo hizo Thea Wang, su guitarrista. El show de apertura literalmente se desprendía del plato de fondo, y tenía un estilo propio. Una presentación íntima, con la artista sola sobre el escenario. Parecía más apropiado para un lugar cerrado, y no tanto para el Anfiteatro del Parque de la Exposición; pero aun así encandiló. La dulzura y suavidad de su voz y sus melodías parecía a punto de poner a dormir a los espectadores, y lo decimos en el mejor de los sentidos: su canto sonaba a arrullo, a hechizo hipnótico diseñado para la más profunda relajación.

Los fans de la cantante noruega Aurora agotaron las entradas para su concierto en el Parque de la Exposición. (Foto: César Bueno)

Luego de un breve receso, se presenta en escena Aurora con su banda en pleno. O casi en pleno: el guitarrista tuvo que quedarse en el hotel a última hora, por problemas de salud, informa la cantante noruega. Pero el show debe continuar, y para ello aportó muchísimo su carisma y empatía. Porque Aurora habla, y mucho. Entre canción y canción, ofrece mensajes de aliento, de aceptación. Aconseja a sus fanáticos a sentirse bien consigo mismos, a reconocer y aceptar sus particularidades y diferencias. Reflexiona sobre la soledad, la tristeza, el dolor.

Y cuando canta, lo hace elevándose en el aire. El viento es ligero en Lima a esa hora de la noche, y favorece las sacudidas de su limpio vestido, que oscila como un velo traído de otra dimensión. Empieza con “Heathens” y “Blood in the Wine”, que resuenan potentes, bien acompañadas de la saturada iluminación de la puesta en escena.

Aurora hace una alusión al atardecer limeño, a la simpatía de sus fans, al hecho de tener un ‘solo show’ que agotó rápidamente entradas (a diferencia de otros países donde solo se presentó como parte de festivales). Y cada tanto regresa a lo que sabe hacer: balancear los ánimos y los momentos de su concierto. Porque puede ser romántica y despojada, como cuando interpreta “Exist for Love” sola frente a un piano, pero también ejercer la fuerza de un huracán como en “Warrior”.

Aurora se presentó por primera vez en Lima, en el Anfiteatro del Parque de la Exposición. (Foto: César Bueno)

“Daydreamer” es otro momento poderoso de la noche, al igual que “Runaway”, uno de sus temas más populares pese a haberlo escrito cuando tenía apenas 11 años, como ella misma lo cuenta. “Queendom y “Giving In To The Love” suenan apoteósicos y el entusiasmo del público se refleja en la lluvia de regalos que cae desde las gradas: desde flores y banderas hasta alpacas de peluche que la cantante recoge como puede.

Viene un escape tras bastidores que le sirve de respiro, y luego una última salida a escena para terminar el show. “¡Una cerveza para mí por favor!”, grita en masticado español y cierra la velada con “Cure for Me”, otra favorita del respetable. La supuesta frialdad escandinava queda refutada con la energía de un artista que tiene madera. Madera noruega, como diría la canción.

Su regreso a estos lares parece más que cantado.

Además… Setlist de Aurora en Lima 1. Heathens 2. Blood in the Wine 3. All Is Soft Inside 4. Warrior 5. The River 6. Daydreamer 7. Exist for Love 8. Runaway 9. Nature Boy (Nat King Cole cover) 10. Churchyard 11. The Seed 12. Queendom 13. Giving In to the Love 14. Cure for Me