BTS: ¿Qué planes tiene Jungkook como solista?

Después de nuevo años de carrera como banda, los miembros de BTS deciden tomarse una pausa grupal para concentrarse en sus proyectos individuales. RM, Jin, J-Hope, Jimin, V, Suga y Jungkook dieron la noticia a ARMY durante el FESTA Dinner 2022.

Los intérpretes de Butter acaban de cumplir su noveno aniversario desde el debút, y luego de un magnífico año con presentaciones en vivo, nuevas canciones, y su álbum “Proof”, el septeto surcoreano se tomará un descanso pero vendrán nuevos proyectos individualmente, dando paso a una serie de álbumes y más sorpresas para el fandom.

Jungkook sobre el “hiatus” de BTS:

Jungkook se reunió con miles de fans a través de una transmisión en vivo en VLive y declaró sobre la posible separacion de BTS. Para tranquilidad de ARMY, el idol de k-pop negó por completo el “hiatus” de la boyband tras las declaraciones de los artistas durante el “Bangtan dinner”.

El Golden Maknae de Bangtan afirmó que hay BTS para rato, que si bien hay proyectos individuales por parte de cada uno de los miembros, cotinuarán como una banda.

“Esto solo significa que haremos más actividades en solitario, pero seguiremos con nuestras actividades grupales. Los que vieron ‘Bangtan dinner’ lo sabrían, pero lo digo por si acaso alguien no la visto aún. Nosotros, BTS, no nos vamos a separar. BTS será para siempre. (...) Solo para que quede claro, No nos estamos separando. Continuaremos como BTS y continuaremos filmando ‘RUN! BTS’”, afirmó Jungkook.

“BTS para siempre. ARMY FOREVER, BTS FOREVER. Seguiremos para siempre, ustedes también lo saben”, continuó el idol en VLive.

¿Qué planes tiene Jungkook como solista?

Jungkook, miembro de BTS que aparece en el privilegiado anuario de Beyoncé. (Foto: Instagram)

Si bien, se espera que J-Hope sea el primer integrante de la boyband que publique su solo en esta nueva etapa de Bangtan. Los demás miembros también seguirán esa línea, aunque aún no hay fecha ni confirmación de sus proyectos individuales.

Por otro lado, se especula una colaboración musical entre Charlie Puth y Jungkook, el cual impulsaría la carrera en solitario del vocalista de BTS.

“My You” de Jungkook

Como parte del Festa 2022, la celebración anual del grupo del aniversario de su debut, Jungkook publicó una nueva pista titulada “My You”, producida personalmente junto con Hiss Noise.

La canción fue escrita especialmente para ARMY, y es uno de los éxitos que ha lanzado Jungkook como solista.