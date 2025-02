La cantante Cielo Torres desea iniciar el 2025 con nuevas propuestas musicales, por lo que anunció que está trabajando en un nuevo disco de salsa en el cual contará con artistas invitados, entre ellos, dejo abierta la posibilidad de trabajar con sus colegas nacionales Yahaira Plasencia y Daniela Darcourt.

Según dijo, mantiene una relación cordial con ambas artistas y le gustaría que trabajaran juntas en su nuevo proyecto musical. De esta manera, confirmó que su equipo de trabajo ya se puso en contacto con ambas salseras para hacer llegar su invitación.

“Me he animado, he sido tan osada de llamar a algunas compañeras para poder hacer una colaboración, he puesto mis velitas para que me acepten. Aún estamos en tratos, pero más que todo ya depende de ellas”, reveló Cielo, quien estuvo en la exitosa obra teatral Paran Paran Pam Pam: el musical que se presenta en la puerta 8 del Parque de Las Leyendas.

“Debo reconocer que el año pasado hice una amistad más cercana con Yahaira, con quien pude coincidir en Puerto Rico para los Premios Juventud y en los Premios Heat en Punta Cana. Ha sido una cuestión de empatía con ella, pero para mí todas son mis compañeras y si quieren ser mis amigas, estoy con los brazos abiertos”, añadió.

Cielo Torres y Yahaira Plasencia compartieron con Sergio George en galas internacionales. (Foto: Instagram)

Sobre la posibilidad de unir a Yahaira Plasencia y Daniela Darcourt, la cantante aseguró que se siente entusiasmada por el proyecto. “Ustedes tienen que cruzar los dedos y prender las velitas para que eso suceda. Pero la idea es unirnos por la salsa peruana”, comentó.

Resalta musical en el Perú

Además de su carrera musical, Cielo Torres se mostró entusiasmada con el crecimiento del teatro en el país. La cantante elogió Paran Paran Pam Pam: el musical, que se presenta en la Carpa Teatro de las Estrellas, ubicada en la Puerta 8 del Parque de las Leyendas en San Miguel.

“Me encantan todos los musicales de fantasía, los disfruto mucho. Siempre apoyo al teatro, tengo muchos compañeros artistas en escenarios”, aseguró.