NOTA: El Comercio ha intentado establecer comunicación con los organizadores de los conciertos para conocer su versión, pero de momento no obtenemos respuesta.

Actualización (12/03 - 13:20 P.M.): Orestes Cachay, rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ordenó la suspensión de actividades en la casa de estudios; incluyendo conciertos. El Comercio intenta comunicarse con los organizadores del concierto de Guns N’ Roses, que debía realizarse en el estadio del centro de estudios este mes. De momento, no tenemos respuesta.

Actualización (12-03 - 12:32 P.M.): Jorge Muñoz, alcalde de Lima, suspendió actividades públicas en el Cercado de Lima. Él invitó a los alcaldes de los demás distritos a realizar lo mismo para no exponer a la población al contagio.

Actualización (12-03 - 13:38 p.m.): Martín Vizcarra, presidente de la República, anunció que todas las actividades que reúnan a más de 300 personas han quedado suspendidas. Con ello, en la práctica, todos los conciertos en Perú que superen esa cifra de asistentes ya no tendrían efecto.

SOBRE LATINOAMÉRICA, CONCIERTOS Y EL CORONAVIRUS

El avance mundial del coronavirus está obligando a que las cancelaciones de eventos masivos de tipo deportivo como de entretenimiento sean cada vez mayores. Recientemente, Guns N’ Roses decidió aplazar su presentación en Costa Rica luego que el gobierno de ese país decretara la cancelación de este tipo de reuniones masivas durante las dos próximas dos semanas. La misma situación acaba de ocurrir en Colombia, donde los conciertos de los cantantes españoles Alejandro Sanz (12 de marzo) y Raphael (13 de marzo), así como el del colombiano Juanes (14 de marzo) han tenido que ser postergados para evitar propagar el virus del Covid-19 entre la población.

Cabe destacar que en Costa Rica como en Colombia, los casos de cororonavirus suman hasta el momento, 22 y 9 casos, respectivamente.

En el caso del Perú, donde los enfermos de coronavirus han ascendido a 22 hasta este jueves 12 de marzo, la realización de los conciertos programados para este mes, no presentan novedades y se mantienen en curso. Sin embargo, el show del grupo los Kjarkas, programado para el 4 de abril en el estadio Nacional sí podría ser postergado.

“Si lo disponen las autoridades sanitarias nos sujetaremos a ello”, afirmó Gonzalo Hermosa, líder de la agrupación boliviana, quien además agregó que lamenta que “desinformaciones estén creando pánico entre el público. En realidad el nivel de mortandad del coronavirus es muy bajo con respecto a otras enfermedades, pero nos someteremos a lo que digan. Esta pandemia está afectando drásticamente a las economías y los artistas no escapamos de ello”, dijo.

EMERGENCIA SANITARIA

En las últimas horas, el gobierno peruano, liderado por Martín Vizcarra ha declarado en emergencia sanitaria a nuestro país y sobre la posible suspensión de eventos masivos, como partidos de fútbol o conciertos musicales, la norma publicada en el diario El Peruano, dice:

“En el caso de actividades o eventos que impliquen la concentración de personas en espacios cerrados o abiertos que ofrezcan mayores riesgos para la transmisibilidad del COVID-19, corresponde a la autoridad competente evaluar los riesgos para determinar la pertinencia de su realización”.

Esta autoridad a la que hace referencia la mencionada norma es el Municipio de Lima y el Ministerio del Interior. En ambos casos, ninguna de estas instituciones ha decretado suspender todo evento masivo en la capital como en el país.

Sobre este tema, Jorge Muñoz, alcalde de la Municipalidad de Lima, declaró a Radio Nacional que hasta el momento “No se va a suspender ninguna manifestación cultural o concierto, y se va a esperar con cautela, y en base a cómo vaya el avance de los casos se decretará nuevas medidas de prevención”.

De otro lado, la Municipalidad de Miraflores, sí dispuso la suspensión de actividades programadas en sus locales y espacios públicos hasta el próximo lunes 30 de marzo. En un comunicado, la comuna detalló que la medida aplica a las actividades desarrolladas en las Casas del Adulto Mayor, Centro Comumal, Centro Cultural “Ricardo Palma”, Huaca Pucllana, centros deportivos, entre otros.

Asimismo, se suspenden las actividades de concentración masiva programadas por la Municipalidad de Miraflores como: “Renuévate”, “Pasacalle del Artesano Miraflorino”, “La Hora del Planeta”, “Bailando en tu Parque” y otros.

¿PERÚ DEBE SUSPENDER O NO?

Según el doctor Manuel Espinoza, infectólogo del Instituto Nacional de Salud (INS), un evento masivo como lo es un concierto de música debió ser cancelado con antelación.

“En este tipo de eventos, estamos con mucha gente acumulada, gritando, botando saliva por todo lado. Sabemos ahora que hay mucha gente asintomática que transmite el virus pero que no tienen ni tos ni nada pero ya transmite el virus...", declaró Espinoza, quien además exhortó a las autoridades peruanas a analizar los pro y contra de darle luz verde a este tipo de manifestaciones culturales en una situación como la que se vive actualmente.

“Hay medidas que deberían ser más enérgicas pero va a depender mucho de que políticamente se sienten a pensar cuál es el beneficio de hacerlo y cuál va a ser el ahorro para el país, sobretodo para el Estado cuando evitemos la cantidad de pacientes que podrían presentarse súbitamente, en un momento dado”, agregó.





EVENTOS CANCELADOS EN LATINOAMERICA

A continuación, el listado de eventos cancelados hasta el momento en Latinoamérica, para prevenir la propagación del coronavirus.

ARGENTINA (19 CASOS)

-El Festival Lollapalooza 2020, que se iba a realizar entre el 27 y el 29 de este mes en Buenos Aires, Argentina, fue suspendido luego que el gobierno de la provincia, liderado por Axel Kicillof, decretara la suspensión de todo evento masivo en esta ciudad.

“Desde Lollapalooza Argentina informamos que estamos trabajando en la reprogramación de la edición 2020 del festival para la segunda mitad del año . Ante este hecho sin precedentes, nuestra máxima prioridad es preservar la salud y seguridad del público, artistas y equipos de trabajo, y acatar las medidas preventivas de las autoridades públicas y sanitarias", expresó la la productora del festival, DF Entertainment, a través de un comunicado.





Otro show cancelado en Argentina, ha sido el que iba a ofrecer esta noche la banda norteamericana Maroon 5 en el Campo Argentino de Polo. El ministro de salud de Buenos Aires, Fernán Quirós, en declaraciones al programa de radio #Novaresio910, confirmó la noticia: “El recital de Maroon5 no se realizará”. En tanto, la banda, a través de su cuenta de Twitter escribió:

"Lamentamos decepcionar a nuestros fanáticos y prometemos volver a tocar para ustedes. Estén atentos para más información sobre las entradas. Nos entristece escuchar las noticias y lamentamos anunciar que, de acuerdo con las recientes restricciones ordenadas por los gobiernos, los espectáculos de Maroon 5 en Argentina y Colombia han sido suspendidos ".

En esa misma línea, la cantante Tini Stoessel postergó su presentación del 14 de marzo en el Movistar Arena de Buenos Aires, para el sábado 28 de marzo. Mientras que la banda de rap neoyorkina Wu-Tang Clan, quien tocaría en el estadio Luna Park el 10 de abril, corrió la misma suerte.

Espero que puedan entender que esta decisión es por el bien de todos. Gracias..y ya casi nos vemos❤️ pic.twitter.com/b7dashx09Q — TINI (@TiniStoessel) March 11, 2020





CHILE (23 CASOS)

Así como en Argentina, Wu-Tang Clan también canceló su concierto en suelo chileno. “Lamentamos informar que, porque la propagación del coronavirus alcanzó un nivel mundial, Wu-Tang Clan ha decidido suspender los shows en el Movistar Arena el 7 de abril en Santiago (Chile)" escribió la banda en sus redes sociales.

Otro concierto cancelado en Chile es el de Sammy Hagar (ex vocalista de Van Halen), junto a su banda The Circles, que se iba a presentar en ese país el 14 de marzo. “Lamentamos informar que Sammy Hagar & The Circle canceló su gira por Sudamérica, incluyendo el show de Chile, debido a que la agrupación estadounidense no quiere exponerse a un eventual contagio de coronavirus”, señaló la productora La Mano Pro mediante un comunicado.

COLOMBIA (9 CASOS)

En Colombia, Claudia Lopéz, alcaldesa de Bogotá, decretó la suspensión de eventos que convoquen a más de 1.000 personas durante dos meses a partir de este jueves 12 de marzo.

Asimismo, el presidente de la República Iván Duque, ordenó la cancelación de eventos que superen las 500 personas. Entre los conciertos postergados figuran: Alejandro Sanz, (12 de marzo) y Raphael (13 de marzo), Juanes (14 de marzo), Andrés Cepeda (12 de mayo) José Luis Perales (24 de marzo), Maroon 5 (14 de marzo) entre otros.

La ordenanza en mención afectaría también a Estéreo Picnic y el Jamming Festival, programados para marzo y abril de este año. Sin embargo, no hay ningún comunicado oficial por parte de los organizadores de estos eventos, al respecto.

COSTA RICA (22 CASOS)

A la mencionada cancelación del concierto de Guns and Roses en Costa Rica se suma el de Jorge Drexler (10 de marzo), Reggae Family (13 de marzo), Festival de la Salsa (14 de marzo) IL DIVO ( 24 de marzo), Jesús Adrian Romero (28 de marzo), entre otros.

El gobierno de este país, así como ha sucedido en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador y Paraguay, decidió suspender todo evento masivos como medida sanitaria para hacerle frente a la posible propagación del coronavirus.

