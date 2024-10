Hace algunos días, Lima vivió una noche especial con el concierto de Paul McCartney en el Estadio Nacional. Ahora, los fans podrán revivir la euforia que se vivió en aquella noche con el show tributo a los legendarios cuatro de Liverpool, a cargo de Frágil y Los Mapaches (The Beatles de “Yo Soy”).

El show musical, titulado “Los Beatles Tributo”, se realizará el próximo sábado 23 de noviembre del 2024, desde las 8 p.m., en el Centro de Convenciones Bianca de Barranco.

Las agrupaciones nacionales revivirán clásicos como “Here comes the sun” (1969), “Hey Jude” (1968), “A day in the life (1967), “Let it be (1970), “She loves you” (1963) o “Penny Lane” (1967).

Las entradas para el concierto de Frágil y Los Mapaches están a la venta a través de Teleticket. Según anunciaron las bandas, esta será una noche de tributo para las mejores canciones que han marcado toda una generación.

Como se sabe, Los Mapaches son una banda de rock independiente peruana que viene creciendo con una propuesta musical desde el 2014, conformada por cuatro jóvenes: José Rozas (Guitarra rítmica y voz), Piero Rozas (Primera guitarra y voz), Fabrizio Rozas (Bajo y voz) y Franco Mantero (Batería).

Lanzaron su primer single “El Extraño” en el 2015 junto su videoclip que tuvo una gran acogida en las redes sociales, además otro tema del mismo EP llamado “Difícil de conseguir”.