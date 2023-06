La actuación sirvió para aperturar una edición histórica porque supondrá la última con el venezolano Gustavo Dudamel como director de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles, de la que depende el propio Hollywood Bowl.

Dudamel, que continuará su carrera el próximo año al frente de la Filarmónica de Nueva York, liderará una serie de recitales en el mes de julio entre los que se encuentran desde piezas de Verdi o Manuel de Falla hasta un concierto conjunto con John Williams o un show con la banda Café Tacvba, entre otros eventos.

Pero los protagonistas de la velada de este sábado fueron Janet Jackson, consagrada ya como un icono internacional de pop y R&B, y el rapero Ludacris, que cuenta con una notable carrera musical que alcanzó mayor repercusión tras unirse a la franquicia cinematográfica “Fast & Furious”.

Ante un anfiteatro a rebosar, alcanzando su capacidad máxima de 17.500 espectadores, el ganador de un Grammy se encargó de abrir la ceremonia con un concierto de más de una hora en el que puso a bailar al público al son de temas como “Act A Fool”.

El show de Jackson se prolongó otras dos horas más con una performance en la que acompañó sus dotes vocales de trabajadas coreografías junto a un elenco de cuatro bailarines, efectos visuales y variados cambios de vestuario.

Entre los temas suyos que pudieron escucharse destacaron “All for You”, “Rhythm Nation”, “Nasty” o “That’s the Way Love Goes”, además de una colaboración con la Orquesta Juvenil de Los Ángeles (YOLA, por su siglas en inglés) y un tributo final a su hermano -Michael Jackson- que sirvió como colofón mientras se desplegaba un cuidado espectáculo de fuegos artificiales.

La programación del Hollywood Bowl continúa el fin de semana que viene con la celebración de su festival de jazz, que este año estará comisariado por el célebre saxofonista Kamasi Washington y el pianista, tecladista y compositor Herbie Hancock.

Un tributo por los 90 cumpleaños de Quincy Johns y conciertos de Rubén Blades, Carla Morrison, Maggie Rogers, Snoop Dogg, Sting o el grupo Kiss sobresalen también entre el cartel de esta temporada para un recinto que ha visto subirse a su escenario a las más célebres figuras de la música en el último siglo.

