El grupo de K-pop BTS continúa expandiendo su popularidad, a tal punto que sus integrantes se animaron a abrir una tienda inspirada en ellos. Así lo confirmó la compañía musical para la que trabajan, Big Hit Entertainment.

Nombrada como “House of BTS”, la nueva tienda de BTS contará con mercancías y alimentos inspirados en el grupo y estará ubicada en la ciudad de Gangnam, Corea del Sur. Sin embargo, el recinto solo podrá ser visitado desde el 18 de octubre del 2019 hasta el 5 de enero del 2020.

드디어 서울, BTS POP-UP : HOUSE OF BTS에서 만나요!



📍 서울특별시 강남구 강남대로102길 34

📅 2019.10.18 - 2020.01.05

📍 서울특별시 강남구 강남대로102길 34

📅 2019.10.18 - 2020.01.05

⏰ 10:00 - 22:00

“House of BTS” estará ambientada en un gran edificio de tres pisos y un sótano, donde el color rosado se hará notar. Esto debido a la influencia del álbum “Map of the Soul: Persona” del grupo.

La idea de una tienda “Pop-Up” surgió de las anteriores experiencias del grupo durante su gira “Love Yourself: Speak Yourself”, en la que también destacaban pequeñas tiendas similares destinadas a la venta de merchandising de BTS.